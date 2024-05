Exmodelo Marcial del Río cuenta cómo es vivir con fibromialgia: “No me etiqueto con la enfermedad, no la llevo como un peso”

“Esa es mi bandera, demostrar que uno puede vivir con fibromialgia”, señala el arquitecto y exmodelo que participaba en el extinto programa de Canal 13 “Venga Conmigo”, Marcial del Río, quien hace unos años fue diagnosticado con la dolorosa enfermedad que es más común en mujeres, por lo que se propuso visibilizar que aunque en menor medida, a los hombres también los afecta.

Este domingo 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia, instancia en la que se busca crear conciencia de la enfermedad y lo difícil que puede resultar muchas veces diagnosticarla.

“En Chile se piensa que la fibromialgia es una enfermedad que afecta solamente a las mujeres. Pero de cada tres mujeres, hay un hombre que tiene fibromialgia y eso no es una locura. No es uno cada 500 mujeres, ni uno cada 1.000 mujeres. Por esa misma razón, siempre estoy en la búsqueda de cómo comunicar la fibromialgia a través de mi experiencia y a través de lo tácito, que es lo que la gente no ve y que hace que la gente tenga muy poco conocimiento de esta enfermedad”, explicó Marcial del Río.

El largo tránsito hacia un diagnóstico

En su relato, Marcial del Río además contó lo difícil que fue lograr un diagnóstico, agregando que cuando se llega a él, se debería involucrar también a la familia el círculo cercano del paciente, ya que son ellos quienes también deben apoyar a la persona que la padece.

“Yo estuve años persiguiendo un diagnóstico. A mí me diagnosticaron cuando la fibromialgia era algo rarísimo. Pero antes de eso, hice un recorrido con centenares de doctores. Yo creo que de verdad conocí a todos los especialistas. Desde los más antiguos a los más jóvenes. Después de un deambular que fue muy largo y finalmente de hacerme todos los exámenes, me dijeron que lo que tenía era fibromialgia, pero esta viene con dolores, con sueño, con cansancio, con jaquecas, con cambios en los tonos de la piel, con problemas en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, en un montón de cosas”, ahondó el exmodelo.

En base a su experiencia, Marcial reconoce en la necesidad de un diagnóstico integral que no solo considere al paciente individualmente, sino que involucre a su círculo cercano, incluida su familia. “Como reflexión, creo que es importante que no se lo cuenten solamente al paciente, sino también a la gente que lo rodea, porque esa gente va a hacer que esa persona se sienta apoyada y mejore también. Entonces, para que finalmente la gente entienda, creo que es fundamental que haya un diagnóstico que se pueda compartir con el círculo más cercano, con la familia”, expresó.

Finalmente, puntualizó que su misión es hacer ver que “uno puede ser feliz con fibromialgia, que uno puede vencer los estados de ánimo y las dificultades que se te van presentando en la vida. Siempre digo que yo no me etiqueto con la enfermedad. La enfermedad no la llevo como una mochila de fierro, sino como una monedita en el bolsillo. La tengo que llevar, es mía, es parte de mí y la tengo siempre, pero yo no la llevo como un peso. Mi intención es ayudar a las demás personas que viven con fibromialgia y hacer que esto avance, que la gente a través de mi historia y de mi experiencia se reconozca, y diga ‘capaz que me diagnosticaron mal porque yo tengo lo mismo que esta persona’”, finalizó.