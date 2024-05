Deja de sentir culpa: esta es la frecuencia de relaciones sexuales en el matrimonio según expertos

Lo que es ‘normal’ lo definen las parejas en sus respectivas dinámicas, pero si te preocupa, esta es la frecuencia de relaciones sexuales en el matrimonio, de acuerdo con los expertos. Te permitirá establecer si estás debajo o en la media para avivar un poco más el fuego y darle rienda suelta a la pasión.

Eso sí, no te sientas presionada a ir más veces a la cama aunque no quieras por temor a que tu pareja se decepcione o sea infiel. Conversen sobre sus necesidades, lleguen a acuerdos y busquen maneras de fortalecer la intimidad, que no necesariamente acaben en penetración como el sexting, enviarse fotos sexis, andar por la casa en lencería y más dinámicas.

Esta es la frecuencia de las parejas en el sexo | (Freepik)

La idea no es forzarte a complacer, sino que tú disfrutes y te empoderes de tu sexualidad, en un punto donde ambos se sientan satisfechos.

¿Cuál es la frecuencia de relaciones sexuales en el matrimonio?

De acuerdo con un estudio de 2017 publicado en Archives of Sexual Behavior, las parejas casadas tienen una media de relaciones sexuales de 56 veces al año, es decir, aproximadamente una vez a la semana.

Reportes similares arrojan resultados con la misma frecuencia y es que se ha detectado, que de 19 a 29 años es cuando las parejas tienen más sexo: 2 veces a la semana. Luego de esto, comienza a bajar progresivamente por las responsabilidades de la vida adulta y las dinámicas de las parejas.

Las parejas necesitan el sexo para no caer en la monotonía y aburrimiento | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Por ende, no te sientas mal si el sexo no es el centro principal de tu relación. Desde Psicología Online nos recuerdan que “el número por sí mismo no es tan importante como para definir si estás teniendo una relación sana y estable o no, lo más importante es encontrarte a gusto, que independientemente de la frecuencia con la que mantengas relaciones sexuales con tu pareja se encuentren contentos y satisfechos en ella”.

Si quieres darle un vuelco, mejoren la comunicación y salgan de la monotonía. Integren juguetes sexuales, cumplan sus fantasías sexuales y déjense llevar por el factor sorpresa.