90 minutos con la “mente en blanco”: Chilena explicó en qué consistió la competencia de “no hacer nada” y cómo clasificó a prueba en Hong Kong

Durante estos días se hizo viral la historia de Valentina Vilches, la chilena que logró el primer lugar en la competencia Space Out, realizada el pasado domingo en Seúl, Corea del Sur.

La joven es graduada de medicina y en la actualidad su enfoca es el área de la salud mental, por lo que fue una de las grandes motivaciones para ser parte de este reto fue su profesión.

Valentina habló con Publimetro sobre esta experiencia, en donde nos reveló que entró a la competencia “para relajarse y realizar para parar obligadamente de la rutina”.

Cabe recordar que el encuentro se realizó en la plaza central de Seúl, en donde habían mats de yoga y estaba delimitado para que sólo los concursantes pudieran circular por el sector. Eso sí, antes de comenzar, Valentina tuvo que escribir sus propósitos, para posteriormente pasar a un chequeo médico, entre ellos revisar su frecuencia cardíaca, y empezar este inusual reto.

Según nos contó la doctora Vilches, las reglas eran que “no podías dormir, beber agua, ver el teléfono, el reloj o cantar, bailar.... En el fondo tenías que estar disociado o poner la mente en blanco, en realidad”, explicó. “Entonces, ahí cada uno usaba sus técnicas para hacer eso”.

“Esto con el fin de romper con el estigma de que hacer nada es una pérdida de tiempo y entregar el mensaje de que por el contrario, es algo necesario en nuestras vidas y en caso de no hacerlo podemos agotarnos tanto física como mentalmente”, agregó la profesional de la salud.

No fue una tarea fácil

Aunque no fue una tarea fácil para la joven chilena, puesto que el clima de Seúl no la acompañó para nada puesto que se puso a llover.

“Fue muy incómodo estar mojada, eso como que desconcentraba aún más. A eso, hay que agregarle que había mucho estímulo alrededor, como de bulla. Había un camión que creo que estaba como evangelizando, por lo que al principio fue como difícil no escuchar todo eso. Sin embargo, una vez que empezó la competencia dije como ya, relájate, no pienses nada, o concéntrate en el agua que está cayendo al frente tuyo. Estaban cayendo unas pozas al frente mío, entonces estaba concentrado en eso, de repente cambiaba de postura, miraba hacia arriba, la puerta del palacio y miraba una montaña grande que se veía. Después, se puso un insecto en mi pierna y empecé a mirarlo. En el fondo, usé como la atención plena, como del mindfulness para conectarme con el presente y solo pensar en eso, como en lo que tenía alrededor mío, en los estímulos sensoriales”, explicó la doctora sobre su técnica, dando a entender que no fue una competencia de simplemente “hacer nada”.

“Después de 90 minutos, empezaron a nombrar a los 10 mejores, y ahí me llamaron, y yo fue como, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó?”, nos comentó la joven, quien no podía creer que había logrado su objetivo.

El premio de Valentina

Finalmente, Valentina Vilches nos reveló que se llevó un gran premio tras convertirse en la ganadora de esta jornada. “Me dieron el certificado, un diploma y un trofeo”

“Además, me dijeron que me van a llevar a la siguiente competencia en Hong Kong. Así que eso, pero fue buena experiencia. Me gusta que sea una puesta en escena tan disruptiva de poner como un grupo de personas que representan a un grupo etario de ciertas profesiones, entre medio de una ciudad que está al 100%, que está ahí, que no se detiene. Entonces fue interesante”, sentenció la joven.