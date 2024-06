Fenómeno de la masculinización en Chile: La transición femenina a cuerpo de hombre

Es como volver a nacer. Así explica la cirujano plástico Monserrat Fontbona, la reacción de las mujeres que se sienten hombres y se someten a un procedimiento quirúrgico para ligar tener un cuerpo más masculino. En entrevista con Publimetro , explica con lujo de detalles todo lo que hay que saber a la hora de tomar la trascendental decisión que cambiará tu vida.

PUBLICIDAD

-¿En qué consiste la cirugía de masculinización y qué procedimientos incluye?

Son todos procesos quirúrgicos destinados a la adecuación corporal y facial al género masculino, se pueden realizar en pacientes transexuales masculinos y también pacientes no binarios, incluye cirugía y procedimientos facial, mastectomía, masculinización del tórax, así como del tronco y brazos y también cirugías genitales para lograr un aspecto masculino en diversas partes del cuerpo

-¿Cómo ha evolucionado el interés en esta cirugía a lo largo de los años

Con el transcurso de los años, los pacientes, tanto transgénero como binarios tienen una mayor visibilidad en nuestra sociedad. Gracias a las nuevas fuentes de información disponible (redes sociales, internet etc) los pacientes tienen cada vez más acceso a esta información y eso significa que saben cada vez más sobre diferentes alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas para poder lograr esta adecuación al género masculino, que es lo que ellos desean y eso significa que consultan más por diferentes tipos de cirugías, que antes se practicaban muy poco o no se realizaban

-¿Podría compartirnos algún caso que nos grafique como la cirugía de masculinización puede cambiar la vida de un paciente?

Tengo un paciente que llevaba mucho tiempo viviendo en su condición de trans masculino, tenía una pareja estable hace mucho tiempo, con la cual quería casarse, sin embargo, presentaba un gran volumen mamario, lo cual le impedía vestirse y sentirse cómodo con su cuerpo y lo que más deseaba era casarse con su pareja, pudiendo ponerse un traje elegante, con el cual se sintiera muy bien y acorde con su identidad de género masculino, le saqué las mamas, quedó con un muy buen resultado y en un momento me escribe para contarme que eligió el mismo día de su cirugía ( un año después) para casarse, me contó que hacía un año el estaba naciendo de otra forma, de la forma en que él realmente quería ser y sentirse, por eso para él ese día era una forma de conmemorar el nacimiento de esta nueva vida.

PUBLICIDAD

Me emociona mucho recordar esta historia, recuerdo que me mandó una foto de ese maravilloso día vestido con un traje, de terno y chaqueta, y su esposa bellísima vestida de novia, los dos muy felices y habiendo podido realizar su sueño, que era casarse con su esposa con el aspecto masculino con que él siempre se había sentido identificado, fue muy emocionante compartir ese hermoso momento a la distancia con las hermosas fotos que me mandó y que se acordara de mí en el día más importante de su vida, estaba muy agradecido de que yo formara parte de esa transformación que le permitió lograr el deseo más anhelado de su vida

-¿Qué efecto ha observado en las familias de los pacientes, después de someterse a este tipo de procedimientos de masculinización?

Lo que yo he observado es que se produce una sensación de alegría, de emoción increíble, de que este largo proceso que muchas veces ha sido el anhelo de toda la vida, culmine con una cirugía que genera un cambio que para los pacientes es volver a nacer, y eso también lo comparten las familias, las parejas, padres, hermanos, todas las personas que han sido parte de este proceso, para quienes este camino también ha conllevado un gran aprendizaje, de manera que lo que ocurre, es que tanto el paciente como quienes lo rodean, se sienten inmensamente felices, realizados y muy agradecidos del trabajo que hacemos junto a mi equipo, para que el resultado sea el mejor posible, ya que cuidamos cada momento del proceso con mucho cariño y dedicación y sentimos ese agradecimiento profundo por haber logrado entregarles algo que deseaban de toda la vida

-¿Cómo afectan este tipo de cirugías a la autoestima y bienestar emocional de los pacientes?

Este tipo de cirugías afectan en una forma muy positiva la autoestima y el bienestar y la forma en que comienzan a vivir su vida, los pacientes se proyectan muy orgullosos de ser quienes son y de todo lo que han pasado en su vida para llegar a este momento, se sienten cómodos al vestirse, se paran distinto, tienen una actitud distinta, porque ya no se esconden de la vida, sino que empiezan a vivir la vida tal como ellos son

¿Podría describirnos el proceso emocional por el que pasan los pacientes antes y después de la cirugía?

Es un proceso muy intenso y muchas veces muy largo, que empieza por conocerse y aceptarse ellos mismos y buscar una forma de poder verse como ellos se sienten y se perciben y en ese contexto el volumen de las mamas es una limitante muy importante para su vida personal, de trabajo, social etc. y es increíble como una vez que ya están operados, inclusive desde el mismo momento en que termina la cirugía y los pacientes despiertan de la anestesia y saben que ya no tienen las mamas, muchas veces la emoción es tan fuerte que los pacientes lloran saliendo de pabellón, por la felicidad de sentir que tienen el cuerpo que siempre soñaron tener.

Después de la cirugía se sienten mucho más seguros de sí mismos, se atreven a emprender nuevas opciones en distintos ámbitos de la vida, algunos cambian de trabajo, otros deciden hacer cosas que nunca habían realizado. En el aspecto de pareja se proyectan y se sienten distintos, se sienten absolutamente cómodos y satisfechos con lo que son y con que su cuerpo lo refleje también.

Masculinización en Chile

-¿Qué tipos de procedimientos de masculinización están disponibles y que incluyen específicamente?

Existen procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, en el rostro se pueden realizar rellenos faciales y cirugías que dan aspecto masculino a los pómulos, mentón y mandíbula, en las mamas se puede realizar la cirugía de mastectomía (retiro de mamas) pero en mi caso yo refiero hablar de masculinización toráxica, ya que me preocupo de que tanto las mamas como el tórax se vean masculinos desde el punto de vista de las cicatrices, forma y tamaño de los músculos pectorales, areolas del pezón, que las zonas laterales del tórax se vean más masculinas quitando curvas y últimamente he incorporado también la masculinización de los brazos y el dorso y espalda, es decir inyectar grasa en el pectoral, trapecio y deltoides, de forma que todo el aspecto del tronco superior sea un aspecto más masculino.

También hay cirugías genitales destinadas a eliminar todos los rasgos femeninos de los genitales y crear órganos genitales masculinos, y así también se agregan cirugías como la histerectomía, para que los pacientes dejen de tener un aspecto interno de mujer, que para nuestros pacientes es lo más importante, dejar de ser mujer.

-¿Cómo se asegura que los resultados de la cirugía cumplan con las expectativas de los pacientes?

Lo más importante para es , en una primera consulta, dedicarle todo mi tiempo y atención a los pacientes, para conocerlos, saber a qué se dedican, con quien viven, qué es lo que desean, explicarles los diferentes pasos de la cirugía, eventuales riesgos y complicaciones, explicares lo que puedo obtener y lo que no, donde van a ir las cicatrices, cómo va a ser el manejo posterior y por otra parte manejar todos los temas siempre en con mi equipo de profesionales entre los cuales están enfermeras, asistentes, kinesiólogos, paramédicos, de manera que los pacientes se sientan acogidos en todo momento, se sientan cuidados y acompañados en cada fase del proceso, de manera que el resultado final sea el mejor posible tanto desde el punto de vista corporal como emocional.

Otro punto que también es muy importante para mí es el de estar siempre presente, acompañando y acogiendo en todo momento a mis pacientes, ya sea presencialmente o vía whats app o telefónica ya que siento que estar presente en cada fase es lo que realmente marca la diferencia, debemos entender que dependiendo de cada caso el proceso va a requerir diferentes acciones en diferentes etapas y la idea es que éste sea un proceso grato que vayan viviendo de manera paulatina para que cuando llegue el momento de ver el resultado final ellos se sientan felices y muy satisfechos

-¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los pacientes que buscan someterse a una cirugía de masculinización?

Los desafíos más comunes son varios, el primero es contar con una red de apoyo desde el punto de vista familiar o de su entorno, que los acompañe y se involucre en este proceso y que los apoye, el segundo desafío es poder acceder a las opciones quirúrgicas o no quirúrgicas que ellos desean realizarse, ya que si bien actualmente existen más instancias para poder manejar a estos pacientes, aun existe una espera importante, sobre todo en los hospitales públicos para poder realizarse los procedimientos quirúrgicos que ellos desean, y eso también genera un nivel de ansiedad, estrés o incluso depresión importante en los pacientes, porque muchas veces la posibilidad no es tan cercana y deben esperar mucho tiempo, o en otros casos simplemente no ocurre

Otro desafío no menor es poder cumplir con los diferentes exámenes, pasos e indicaciones de la forma más pronta posible para poder cumplir con todos los requisitos que se necesitan para realizar la cirugía

-¿Hacia donde cree que se dirige el campo de la cirugía de masculinización en términos de técnicas y tecnología?

La cirugía plástica es un área que está en constante desarrollo y avance y la cirugía de masculinización es parte de esto también, en el caso de esta última, utilizamos todas las técnicas quirúrgicas que nosotros aprendemos como cirujanos plásticos, técnicas de uso de injertos, de colgajos, de liposucción de lipo inyección y junto con esto, en mi caso yo he ido incorporando todas las tecnologías de avanzada que me permiten lograr un mejor resultado

-¿Qué consejos daría a aquellos que están considerando la cirugía de masculinización?

Lo primero es que busquen un cirujano plástico certificado, un profesional especialista que cuente con los conocimientos teóricos, prácticos y la experiencia en todas las áreas de la cirugía plástica, ya que aquí se aplican muchos conocimientos de la cirugía plástica general, que es muy importante que el médico maneje debidamente y eso habitualmente se consigue con un cirujano plástico certificado

Otro punto importante es que el paciente le cuente al médico sobre cualquier patología o circunstancia de su vida médica y pueda darse la instancia para conversar con su médico y resolver todas sus dudas (que le explique los eventuales riesgos y complicaciones) , es importante tomarse el tiempo de ir ocupándose de los detalles de esta cirugía paso a paso sin apuro, ya que de esta manera cualquier inconveniente que pueda presentarse sea resuelto de la mejor manera sin complicaciones antes de llegar a la cirugía.

Finalmente, un punto fundamental es el hecho de que la cirugía sea realizada en un lugar acreditado y certificado de modo de que el paciente sienta que se está sometiendo a esta cirugía tan importante para su vida con toda la seguridad y resguardo que su caso requiera.