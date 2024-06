Los pantalones Split hem se han convertido en los favoritos de este 2024 para mujeres de 50 por su estilo, elegancia, y sensualidad.

Se trata de un pantalón de cualquier tono, y puede ser de mezclilla, sastre, deportivo, de licra, ancho o ajustado, que se caracteriza por tener una discreta abertura en la bota del pantalón, haciendo que la persona luzca más estilizada y dándole un toque chic al look.

Así lo ha demostrado Sarah Jessica Parker, quien llevó este tipo de pantalón en las grabaciones de la tercera temporada de And Just Like That, combinándolo con un suéter y tacones.

Los pantalones split hem dominan las tendencias para mujeres de 50 y con estos looks te restarás años

Pantalón Split hem con corsé y tacones

Un look elegante y rejuvenecedor que puedes lucir a los 50 es llevar un pantalón Split hem ajustado, corte alto y en tono negro con un corsé.

Esto hará que luzcas moderna, sexy y elegante y lo puedes complementar con tacones transparentes o normales, y por supuesto, agrega una bolsa chic.

Pantalón Split hem con bodysuit y naked shoes

Otro look que puedes llevar a tus 50 con mucho estilo es un pantalón Split hem en tono nude o beige ajustado con un bodysuit.

Complementa este atuendo con unos naked shoes y una bolsa pequeña y chic, e incluso puedes agregar alguna chaqueta si quieres elevar el look.

Pantalón Split hem con camisa y tacones

También puedes lucir un pantalón Split hem en tono negro y ligeramente ancho con una camisa blanca o de cualquier tono.

Puedes llevar este look con unos tacones o stilettos y completa con una bolsa pequeña y unos lentes oscuros.

Pantalón Split hem con top y blazer

Si quieres un look elegante y moderno a tus 50 puedes llevar un pantalón Split hem ajustado con un top blanco.

Pero a este look agrégale un blazer oversize, y unos tacones o naked shoes para que luzcas elegante y fashion.