Qué es la elongación de huesos o cirugía para ganar estatura que se han hecho celebridades

“Todo un éxito”, así calificó el colombiano creador de contenidos, Yeferson Cossio, la operación que lo cambió para siempre y con la que se siente muy bien, pese a lo dolorosa que fue. Él se sometió a la elongación de huesos, una cirugía con la que se gana estatura, y que está en auge entre las celebridades del streaming.

Cossio publicó la semana pasada a través de su cuenta en Instagram que, finalmente, alcanzó la talla que tanto deseó: “Pasé de 1.77m a 1.85m Me quito los aparatos de las piernas después de 8 meses”. En septiembre del año pasado pasó por el quirófano. Pese a las críticas defendió su postura, que le costó millones de pesos colombianos.

“¿Yo por qué voy a ocultar eso? Eso es como tipo, ‘Hola, me llamo Yeferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos, con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para ir cambiando lo que no me gusta”, manifestó Yeferson, quien finalmente se retiró los clavos que tenía en sus piernas el pasado 26 de mayo.

Qué es la elongación de huesos

Esta es una cirugía muy dolorosa con un proceso de recuperación bastante extenso. “En primer lugar se realiza una osteotomía, es decir, se divide el hueso por una incisión muy pequeña, se le hacen unos pequeños orificios y se instalan los aparatos externos; el paciente es el que después va haciendo los ajustes diarios de manera de que el hueso se vaya estirando y al mismo tiempo regenerando”, detallaron especialistas en traumatología infantil de Clínica Las Condes, en Chile.

Por lo general, se cortan los fémures y luego con varillas o clavos se van ajustando hasta obtener la medida deseada. De acuerdo con un reportaje de BBC Mundo, hay varios procedimientos, unos más avanzadas que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos, el especialista Dror Paley, opta por una operación menos invasiva.

Esta consiste “un clavo intramedular ajustable que elimina la necesidad de un aparato fijador externo. El clavo, alargable, se ajusta a través de una tecnología de imanes por control remoto”. Esto permite que el paciente pueda crecer hasta unos 14 centímetros. Lo ideal es que el crecimiento diario sea entre 0.75-1 mm. Para lograr tal hazaña, debe permanecer en silla de ruedas por varias semanas.

Esta cirugía es normalmente aplicada en personas para corregir deformaciones congénitas o que padecieron algún accidente que les ha afectado, por lo general, las extremidades inferiores. Es un procedimiento quirúrgico que ya tiene varios años, pero ahora ha tomado auge porque es usado por razones estéticas.

Los riesgos de esta operación pueden ser infecciones, que el proceso de cicatrización sea más lento, y que no haya unión, por lo que se debe repetir el proceso. Puede ser de un 10%, aproximadamente. En relación con el postoperatorio, pues es necesario que citas de hasta cuatro veces por semana con el kinesiólogo.