Revelaciones de los arcanos para arrancar con buenas vibras la primera semana de junio

Llega un nuevo mes tan esperado por todos para cerrar ciclos y aprovechar las oportunidades y las cartas del tarot están allí para ser una guía y no perder estos días maravillosos que te regala el universo.

Aries – La Justicia

Del 21 de marzo al 19 de abril

Ese cambio laboral que esperabas se da en los próximos días y será el inicio de una semana de crecimiento profesional y de aprovechar todo el conocimiento para ese proyecto que t e dará la independencia.

Tauro – El Sol

Del 20 de abril al 20 de mayo

Llega un periodo de bonanza y alegrías en todos los sentidos. Aprovéchalo al máximo, sal de deudas e intenta invertir en algo que te permita producir aun más y ser prospera.

Géminis – La Torre

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estarás inquieta porque estás en busca de sentirte libre y sin ataduras, tras pasar mucho tiempo amarrada a algo que te estaba haciendo mucho daño. Para lograrlo debes ser tenaz, audaz y valiente al momento de tomar decisiones.

Cáncer – El Mundo

Del 21 de junio al 22 de julio

Una buena noticia te hará movilizarte y dejar atrás todo aquello que no te había permitido avanzar. Ya estás por el buen camino y no debes perder el foco de lo que quieres para el futuro.

Leo – La Rueda de la Fortuna

Del 23 de julio al 22 de agosto

No toda persona es lo que parece y hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, en vez de vivir en desconfianza de todo lo que te rodea, concéntrate en tu intuición y busca señales que te muestren lo negativo que hay a tu alrededor.

Virgo – Los Amantes

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu relación de pareja que atravesó por momentos muy difíciles se va a consolidar en la medida que renueves la confianza. Les ha costado mucho lograr la estabilidad económica y emocional y ahora disfrutan de momentos de armonía y felicidad.

Libra – El Colgado

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que ayudar a la familia porque está pasando por un momento muy difícil. Se trata de estar allí, acompañar a esa persona y entender que en cualquier momento puede partir. Ya todos saben que tu eres el ejemplo y el pilar para seguir adelante.

Escorpio - La Emperatriz

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Oportunidades llegan a tu vida tras una reunión donde conocerás a alguien importante que te ofrecerá iniciar nuevos proyectos. Estudia esa posibilidad porque tiene buenas perspectivas y porque va a cambiar del cielo a la tierra tu futuro. Progresar es tu horizonte.

Sagitario – El Diablo

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Deja el pasado atrás y olvida los rencores porque eso te perjudica a ti y a nadie más. La generosidad y la bondad es algo innato en ti, no lo pierdas porque otros tengan actitudes negativas. Tu eres más que eso.

Capricornio – La Luna

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El estrés y el cansancio están haciendo estragos en tu mente y tu cuerpo, tanto que tu salud se ha visto afectada. Busca ayuda y días en los que puedas dedicarte a ti, al descanso y sanar emocional y físicamente. Si no te cuidas, nadie lo hará por ti.

Acuario - El Carro

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes que buscar puntos de encuentros para que puedan avanzar en los negocios y poder garantizar el bienestar y la prosperidad de todos a corto plazo.

Piscis – El Loco

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No digas que no a una nueva oportunidad si no te das el tiempo de analizar los pro y los contra. Por muy cómoda que te sientas en el lugar donde estás, no puedes cerrar las puertas de todo lo que te ofrece el Universo.