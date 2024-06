¿Tu crush te dejó en visto en WhatsApp? 3 consejos para lidiar con la angustiante situación

La ansiedad que tenemos antes de enviarle un mensaje a nuestro crush por WhatsApp para intentar conquistarlo solo es superada por la que experimentamos mientras esperamos que nos responda.

No obstante, si la doble palomita azul aparece, pero no recibimos contestación alguna, la ansiedad se convierte en un pánico terrible que se manifiesta a través de incontables pensamientos.

¿La persona que me gusta me está ignorando? ¿Me acaban de hacer ghosting? ¿Debería escribir un segundo mensaje o fingir que nada pasó? Las preguntas realmente pueden llegar a desbordarte.

Sin embargo, aunque el hecho de que nos dejen en visto puede ser confuso y estresante, hay que recordar que eso no significa necesariamente que hayan leído nuestro mensaje ni que nos ignoren.

¿Qué hacer si la persona que me gusta me dejó en visto en WhatsApp?

En el mundo en el que vivimos, es muy fácil distraerse y dejar mensajes olvidados. Pero, si te pasó y has caído en pánico, te contamos 3 consejos para lidiar con esto según especialistas a Elite Daily.

Espera un tiempo prudencial

Si te armaste de valor para escribirle al hombre que te gusta en WhatsApp y lo leyó, pero han pasado horas desde entonces y no responde, el consejo de los expertos es mantener la calma y ocuparse.

En una entrevista al medio citado, la experta en relaciones Darcy Sterling recomendó esperar 24 horas antes de enviar un segundo mensaje para saber las razones tras su falta de respuesta.

“Se interpretará como si tuvieras una vida independiente, además de ser alguien con salud emocional y autodisciplina”, dijo. Además, de esa forma, se le da tiempo para responder por sí solo.

La también especialista en citas online Julie Spira coincide con esto salvo que se necesite una respuesta urgente; por ejemplo, si quedaron de verse, pero necesitas cambiar los planes.

Envía un segundo mensaje con tacto

Si tras esperar 24 horas todavía no has recibido respuesta, Sterling recomienda enviar un mensaje de seguimiento. No obstante, recalca que debe tenerse tacto y mantener el asunto muy ligero.

Sus consejos son enviar un mensaje nuevo en donde se cambie el tema por completo o abordar el texto original, pero usando el humor y las bromas para apaciguar cualquier posible tensión.

“Supongo que tu teléfono se rompió. Considera esto como un recordatorio para responder cuando recibas el nuevo”, es una de sus sugerencias. En todo caso, insiste en no preguntar directamente porque puede interpretarse como ataque a menos que sean cercanos.

Si tras esperar 24 horas todavía no has recibido respuesta, se recomienda enviar un mensaje de seguimiento | (Pexels)

Déjalo ir y sigue adelante

Si tu crush olvidó responder tu primer mensaje sin querer, seguramente responderá el segundo; sin embargo, si el texto de seguimiento tampoco es contestado tras dos días, debes dejarlo ir.

“No hay nada peor que acosar a alguien para descubrir por qué de repente decidió ignorarte”, afirmó Spira. “Es posible que te estén ‘ghosteando’ o considerando otras opciones”.

“De cualquier manera, es malo para tu autoestima, así que te recomiendo que empieces a coquetear con alguien nuevo que no esté jugando a enviar mensajes de texto”, recomendó.

Por su parte, Sterling apuntó: “Tienes que confiar en que, o bien no le gustas mucho a la persona que te gusta, o bien es una persona desapasionada y que tarda en responder…”.

“En cualquier caso, confía en que así será durante toda la relación que pueda surgir. No querrás ser el oxígeno que impulse a otra persona a la acción para siempre, ¿verdad?”, concluyó.