¿Se puede ser amigo de un ex como Ben Affleck lo es de Jennifer Garner?

En medio de los rumores de divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, al actor lo han visto muy cercano a su ex Jennifer Garner y a sus hijos con ella, incluso alquiló una vivienda a pocas cuadras de donde ella vive en Los Ángeles, además se comenta que los exs son tan cercanos, que él le confía cosas de sus vivencias con Jlo. Casos como este hacen preguntar ¿Es posible que los exs puedan ser amigos? ¿Qué tanto afectaría eso a sus parejas actuales?

PUBLICIDAD

Ser amigo del ex es un tema controversial, dependiendo del caso, puede tener pros, pero también contras. Por lo general, es imposible mantener una amistad si la ruptura fue tormentosa o si todavía hay sentimientos de por medio.

GQ presentó la posición de la terapeuta matrimonial y familiar, Weena Wise, quien explicó en la plataforma Mind Body Green, que “ser amigo de tu ex puede ser una buena idea cuando otros aspectos de la relación fueron valiosos para tu crecimiento, desarrollo o metas de vida; si tú y tu ex identifican que son mejores socios comerciales, compañeros de trabajo o amigos y pueden mantener límites saludables entre ustedes, entonces el crear una amistad auténtica podría funcionar. Especialmente es benéfico cuando se tienen hijos juntos”.

Una amistad entre exs puede ser saludable, dependiendo de cómo cada quien respete los límites siendo amigos, en aceptación de la separación.

“Es más probable que las ex-parejas sigan siendo amigos después de una ruptura, si tenían una amistad previa a la relación romántica. En su marco teórico, además se incluye la parte en que este tipo de amistad post-relación también puede surgir como respuesta a una relación platónica, que involucra un interés romántico o sexual que ha cesado”, dice GQ en base a lo explicado por la revista científica Personality and Individual Differences de Elsevier a cargo de Justin, K. Mogilski and Lisa. L.M. Welling.

Jennifer Garner / Ben Affleck / Jennifer Lopez Getty Images: Jason Merritt / Alberto E. Rodriguez (Jason Merrit/Getty Images: Jason Merritt / Alberto E. Rodriguez)

El citado medio siete razones por las cuales hay personas que son amigos (as) de sus exs:

-Confiabilidad o razones sentimentales

PUBLICIDAD

-Pragmatismo

-Continúa la atracción romántica

-Niños de por medio u otros recursos compartidos

-Atracción disminuida

-Por mantener una relación social

-Acceso sexual

En el caso de Ben Affleck y Jennifer Garner, ellos tienen hijos de por medio, lo que los ha hecho seguir en contacto, pero esto supuestamente ha molestado a Jennifer Lopez, quien presuntamente le exigió a Garner que se mantuviera alejada de Ben.

Ben Affleck y Jennifer Garner ¿Cuándo no se puede ser amigo de un ex?

Lidia Alvarado, psicóloga experta en relaciones de pareja, dijo a la ABC que ser amigo o amiga de un ex no es aconsejable cuando aún hay sentimientos de por medio y cuando se está en proceso de sanación por la ruptura. “Mantener una amistad cercana con tu ex puede dificultar el proceso de recuperación”, dijo la especialista. Ante esto lo ideal es cortar toda relación para evitar recuerdos dolorosos.

“Al mantener contacto frecuente, es posible que estos sentimientos se mantengan y dificulten el avance emocional de ambas partes. Es necesario que cada uno tenga la oportunidad de procesar sus emociones y seguir adelante antes de intentar forjar una amistad genuina”, aconsejó Alvarado.

En definitiva, sí se puede ser amigo de un ex, pero solamente si de ambas partes, ya no hay sentimientos hacia la otra persona, ni conflictos emocionales.