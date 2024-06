Sofía Vergara exhibe su figura en traje de baño y enseña autoaceptación tras confesar qué le acompleja

Es innegable que Sofía Vergara es una de las actrices más hermosas de todas, algo que ratificó recientemente con su última actualización de redes sociales, donde presumió su figura en traje de baño a los 51 años. La estrella de Modern Family se encuentra atravesando una gran etapa de su vida, tras el estreno de su serie Griselda en Netflix y la llegada de su nueva pareja, Justin Saliman.

PUBLICIDAD

De hecho, parece que ya está plenamente recuperada de la cirugía de rodilla a la que se sometió hace semanas, por lo que quiso aprovechar el verano para disfrutar del sol y el buen clima.

Así luce Sofía Vergara en traje de baño a los 51 años

Precisamente por esto, la colombiana actualizó su perfil con una foto en traje de baño tipo enterizo marrón, donde Sofía Vergara posa muy coqueta reclinada en un mueble y presume sus piernas.

Además de su belleza integral, este detalle fue el que llamó más la atención porque hace tan solo días atrás confesó que una de sus mayores inseguridades, o complejos, es la celulitis.

Al igual que muchas mujeres, la actriz prefiere evitar mostrarla directamente y por eso cuando grabó escenas sexuales en Griselda, se preocupó sobre que este detalle quedara expuesto. “Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (En esta ocasión) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible”, dijo en una entrevista.

“Pensaba: ‘¿Desde dónde me están grabando? ¿La celulitis? ¿Desde un lado?’ Supongo que soy vanidosa. Creo que eso me mantuvo despierta”, expresó.

Sofía Vergara en traje de baño Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

De acuerdo con el portal especializado, Mayo Clinic, “la celulitis es una afección de la piel muy común e inofensiva que provoca la aparición de protuberancias y hoyuelos en los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen. La afección prevalece más en las mujeres”, por lo que no es algo de lo que nos deberíamos avergonzar sino asumir como algo normal en nuestro cuerpo.