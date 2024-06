¿Cómo mantener la calma antes y durante la prueba? PAES de invierno se rinde este lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de junio

Este lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de junio se rinde en todo el país la versión de invierno de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la que corresponde al periodo de admisión 2025 y a la que se someterán miles de estudiantes.

Por eso, y porque la ansiedad puede jugarte una mala pasada antes y durante la prueba, acá te dejamos algunos tips de una psicóloga para mantener la calma ante el examen que muchas veces puede parecer terrible.

Tips para mantener la calma en la PAES

De acuerdo a la psicóloga y académica de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, Ximena Rojas, una forma de mantener una actitud de calma frente a esta evaluación es “normalizar que una prueba como esta nos pueda producir una sensación de angustia o de ansiedad, en el sentido que es súper esperable que no nos sintamos como de costumbre”.

La experta agregó que cada persona debe utilizar las estrategias que históricamente le han funcionado para manejar situaciones estresantes, como meditar o hacer deporte, pero también ser consciente de cuándo se necesita pedir ayuda.

“Pedir ayuda cuando estén sintiendo que hay algo que los tiene desbordados porque muchas veces en un estado de ansiedad es posible que no se hagan las lecturas correctas, y buscar apoyo es súper sano, pero se debe ser capaz de reconocer cuándo hacer las solicitudes de ayuda”, señaló la psicóloga.

Esto, porque este tipo de evaluaciones muchas veces trae pensamientos sobre una serie de situaciones futuras, provocando en ocasiones ideas sobre escenarios catastróficos y lo que significarían en la vida de los jóvenes.

“Mantenerse conectado con la actualidad”

Sobre esto, la psicóloga de la USS comentó que algo muy útil es “intentar hacer el ejercicio de mantenerse conectado con lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy avanzando en el estudio, que me estoy acostando temprano, que mi cuerpo está descansando y no con el momento mismo de la evaluación, ayudará a evitar situaciones que hagan ponerse más nerviosos y de paso distinguir qué pensamientos automáticos pueden surgir con relación a esta situación”.

Finalmente, la académica explicó que contar con esta evaluación a mitad de año, representa un aspecto positivo, ya que los jóvenes deben verlo como “una oportunidad y que esta prueba es un paso más, un hito que sirve para lograr un objetivo que es mucho más amplio, y que se relaciona con un proyecto de vida”.

“Abrir la mente y flexibilizar lo que tengo diseñado en términos de cómo llegar a ese proyecto puede significar que puedo hacer otras cosas y avanzar mientras me vuelvo a preparar. Es importante siempre tener un plan B y un plan C que me ayude a llegar a mi objetivo final”, puntualizó la experta.