¿No te ama? Qué significa que un hombre no te regale nada en días casuales o fechas especiales

A todas nos encanta recibir detalles de la persona que amamos, pero qué es lo que significa que un hombre no te regala nada, cuando precisamente uno de los lenguajes de amor más frecuentes es el de darle obsequios físicos a la otra persona para hacerle sentir especial.

Hay quienes son más detallistas y trascienden las fechas especiales para hacer sentir amado al otro en cualquier momento, sin necesidad de celebrar algo.

Los regalos son un lenguaje universal de amor | (Freepik)

Y es que según la teoría de Chapman, citada en Psicología y Mente, hay distintas preferencias modales para demostrar y recibir amor las cuales son: palabras, tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico y regalos.

¿Qué significa que un hombre no te regale nada?

Para determinar lo que podría estar sucediendo, es importante comparar con la conducta previa. Si antes era muy detallista y dejó de darte regalos, es evidente que algo sucedió y no tiene que ver con su personalidad: se enojó contigo, no tiene tantos ingresos económicos, perdió el interés en la relación, se enamoró de otra persona, son parte de los motivos frecuentes.

Te vendría bien saber el lenguaje de amor de tu pareja | (Imagen de Freepic Diller en Freepik)

Ahora bien, suele suceder que un hombre no te regale nada porque no tiene la costumbre, ya sea porque nunca fueron así con él en su crianza o no lo copió de su padre porque no lo vio en el hogar. Hay quienes incluso por gustos personales prefieren mostrar el amor de otra manera, ya que lo ven superficial o banal con algo material.

No obstante, si te sientes poco atendida o amada por la falta de regalos, es importante que hables con tu pareja y le expreses tu sentir porque es una manera de hacerte ver lo especial que eres o lo que significas. “Estas faltas de detalles tampoco quieren decir que tu pareja no te quiera lo suficiente o que la relación está fracturada, sino que quizás os hace falta un poco más de comunicación asertiva para expresar lo que sientes”, afirman desde Psicología Online.