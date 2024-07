¿Qué significa soñar que no te sale la voz? Tu mente te está enviando un importante mensaje

Soñar que no te sale la voz es una de las experiencias más aterradoras al dormir

Soñar que no te sale la voz es una de las experiencias más comunes que se pueden tener en el mundo onírico. La mayoría de las personas ha tenido este sueño al menos alguna vez en su vida.

Sin embargo, no por eso es menos pavoroso. Al contrario, el intentar hablar o gritar y ser incapaces de hacerlo mientras estamos en los brazos de Morfeo es una de las cosas más aterradoras que hay.

La situación es mucho más horripilante si estamos en un contexto de emergencia en el sueño y no podemos pedir ayuda debido a que la voz no nos sale. Por eso, muchos los consideran pesadillas.

Pero, al igual que otros sueños, soñar que perdimos el habla tiene un significado simbólico y un mensaje que el subconsciente del soñador intenta enviar. ¿Quieres saber cuál es? Sigue leyendo.

¿Qué significa soñar que no te sale la voz?

Soñar que quieres hablar o gritar, pero no te sale la voz usualmente significa que tienes mucho por expresar, pero no puedes porque no te lo permiten o te sientes cohibida en tu vida de vigilia.

“En general, los sueños de no poder hablar pueden ser una señal de que necesitas trabajar en tus habilidades de comunicación o abordar cualquier barrera emocional o psicológica que te impida expresarte”, aseguró la experta en sueño Nicole Eichelberger a HelloGiggles.

“Los sueños de perder la voz sugieren una necesidad de autoexpresión, asertividad y confianza”, agregó la también especialista en insomnio, apnea y trastornos del ritmo circadiano. “Soñar que no tienes voz puede representar un sentimiento de no ser escuchado o incomprendido”.

Asimismo, afirmó que estos sueños podrían simbolizar inseguridades, impotencia o ansiedad, lo que indicaría que se lidia con problemas de salud que afectan la comunicación. “Es posible que dudes de tu propia voz o te sientas inseguro acerca de tus opiniones e ideas”, estimó.

Por eso, Eichelberger considera que “puede resultar útil reflexionar sobre las emociones y situaciones de su vida de vigilia que pueden estar contribuyendo a estos sueños y trabajar en estrategias para mejorar su confianza y asertividad”.

No obstante, nuestros sentimientos durante el sueño también pueden ayudarnos a comprender el mensaje que el cerebro nos está intentando mandar con estas imágenes mientras dormimos.

Y es que, si te sientes incómoda, asustada o como si una sensación asfixiante te dominara en el mismo, puede ser indicio de que tu “mente subconsciente está procesando algunos bloqueos emocionales o psicológicos relacionados con la comunicación”, explicó.

Es posible que tengas un leve miedo al juicio o al rechazo, principalmente vinculado a recibir críticas de otros o darlas. También puede ser una representación de luchas internas y autoestima menguada.

“Puedes dudar de tu propio valor o sentirte inferior a los demás, lo que dificulta hacerte valer o defender lo que crees”, concluyó la experta en su charla al medio previamente citado.