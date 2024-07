¿No sabes reaccionar a un cumplido? Esto dice de tu amor propio según la psicología

¿Por qué no sabemos reaccionar ante los cumplidos, según la psicología? |

Aunque pueda parecer descabellado, hay personas que no saben reaccionar a un cumplido y mas bien, puede resultar una experiencia incómoda o estresante. Tranquila, no es que haya algo ‘mal’ en ti o se te soltó un cable, simplemente estás desacostumbrada a recibir palabras de afirmación por parte de los demás.

PUBLICIDAD

Esto sucede cuando usualmente creces en un ambiente donde no se te elogió demasiado por lo que eres, haces, creas o logras, sino mas bien fueron autoxigentes o inconformistas.

Los elogios son parte normal de las relaciones de parejas o de amistad | (Freepik)

Esto genera que en la adultez no sepamos lidiar con las palabras bonitas, sin sentir que estás proyectando falsa modestia, incomodidad o arrogancia. Peor aún, cuando esto sacude nuestro mundo emocional y nos dan ganas de llorar, nos da desconfianza o sientes que es mentira.

¿Por qué no sabemos reaccionar ante los cumplidos, según la psicología?

Está relacionado a problemas de autoestima. Cuando no hemos fortalecido el amor propio, tenemos percepciones o creencias de nosotros mismos negativas, las cuales buscamos confirmar con las cosas que nos pasan, o nuestras relaciones interpersonales.

Por eso, cuando alguien nos elogia y no va a la par de lo que creemos de nosotros mismos, puede ser incómodo. Por ejemplo, si sientes que no lo hiciste bien en una presentación de trabajo por tu síndrome del impostor, si un compañero te felicita es común no saber cómo reaccionar al contradecirte en tus creencias.

“Si creemos que en verdad somos indeseables, escuchar elogios sobre lo capaces que somos puede sentirse como una configuración para decepciones futuras”, advierten desde Psycology Today.

Debemos trabajar la aceptación de los elogios por parte de quienes nos validan | (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

“Una persona con una baja autoestima tiene probabilidades de usar mecanismos de defensa inconscientes cuando escuchan cumplidos”, apuntan, siendo muy habituales actitudes como desestimar lo que la otra persona dijo.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer para cambiarlo? Dar las gracias y agregar el impacto positivo que tuvo en ti o reconociendo la buena intención, acompañado de un lenguaje corporal acorde. Descarta iniciar una batalla de cumplidos y no minimices o cuestiones la veracidad de las palabras que te dijeron.

Por ejemplo: “Gracias, me hace feliz saber eso”, “Gracias, me motiva a seguir mejorando”, “Gracias, valoro el buen gesto”; hasta que se vuelva un mejor hábito.