Horóscopo para caminar a la prosperidad y la armonía la semana del 1 al 6 de octubre

Aries

Este mes culmina con muy buenas perspectivas en los negocios. Mejoran las relaciones con algunas personas y eso gracias a la decisión de ponerle límites a la confianza. Agradece la buena actitud de todos. Es importante dejar los conflictos con tu pareja porque el malestar de ambos va en incremento y puede provocar un distanciamiento. Así que procura solucionar esta situación con una conversación.

Tauro

Abre bien los ojos, ya que tendrás buenas oportunidades de ascenso y no las puedes perder. Enfócate en tus proyectos y en alcanzar los objetivos. Te sentirás agotada, pero debes sacar fuerza para salir adelante. Tienes que mejorar tu carácter y poco a poco cerrar capítulos donde ambos han cometido errores. Aprovecha para un tiempo para hablar y dejar las diferencias a un lado.

Géminis

Tienes que concentrarte en lo que haces y permitir que los cambios lleguen sin que se genere un trauma. No titubees a la hora de tomar decisiones que te permitan mejorar en lo profesional. Cuidado con el pasado que regresa y tú le abres las puertas de tu corazón. Ten cuidado porque te puedes llevar otra decepción mucho más fuerte que la primera.

Cáncer

No permitas que alguien se oponga a tus estrategias, defiéndelas hasta el final. La economía va poco a poco cambiando para ti, así que aprovecha este mes para salir de todos los compromisos. Tu relación de pareja pasa por su mejor momento, pero debes poner orden en algunos detalles para poder consolidarse como y disfrutar de la pasión y la convivencia con sus pro y contra.

Leo

Estás diagramando nuevos proyectos que vas a presentar y para ello debes tener actitud positiva. Tendrás algunos tropiezo, pero se van a resolver rápidamente. Te llegan propuestas en el ámbito laboral que te harán dudar. Piensa bien cada paso que vas a dar. Tu carácter está generando algunos problemas con tu pareja. No te soporta y debes reflexionar sobre esa situación. Una conversación no vendría mal en estos momentos.

Virgo

Brillas con luz propia y eso muchas personas que están a tu alrededor no lo ven con buenos ojos, mucho cuidado y prudencia con lo que dices. Concéntrate en lo que haces para evitar traspiés. Celebra la vida que te va muy bien y que pronto el universo pondrá ante ti la persona que mereces. La familia también necesita de tu dedicación y apoyo, no los dejes a un lado.

Libra

No pienses tanto en tomar la decisión y lánzate con ese negocio que le estas dando vuelta demasiado a la cabeza y se te puede ir de las manos. La clave para salir airoso es la acción y la actitud positiva para emprender el camino. Estás en un momento maravillosa porque inicias una relación muy bonita con esa persona con la que jamás imaginaste estar. Aviva la llama de la pasión y consolídense como pareja.

Escorpio

Tendrás noticias de un nuevo proyecto que será positivo para tu desarrollo profesional. Atraviesas momentos de cambios en tu forma de entender la vida que requieren de mucha paciencia. Lo vas a superar. La familia está pasando por un momento difícil, así que ayúdalos a superarlo. No te alejes mucho porque necesitan de todo tu apoyo. Tu pareja estará allí también para dar una mano.

Sagitario

Semana para organizar el trabajo y darle prioridad a todo aquello que te va a producir. No te desesperes porque eso no ayuda. Por el contrario, dale con calma y paciencia que vas a logras grandes cosas. Hay un amigo que te invita a salir, pero como eso, amigos. No te ilusiones con algo más allá, ni busques miradas o gestos que te hagan creer que hay posibilidades.

Capricornio

Los negocios se estabilizan y justo en ese momento te llega una propuesta que debes mirar con buenos ojos porque sería un cambio muy importante en tu vida profesional. Tu economía va a mejorar si tomas la decisión correcta. Mucho cuidado con lo que haces porque eres poco expresiva y tu pareja te exige que lo seas. Baja la guardia y reflexiona, si es una relación que ya no quieres y estás inconforme, comunícalo.

Acuario

Despreocúpate de las habladurías y los chismes, tu tienes un objetivo que cumplir y es sacar adelante tu trabajo. No pierdas el foco de lo que quieres. Tienes que pasar a la acción. Esta persona que llegó a tu vida te trajo problemas, desilusiones y eso te tiene a la defensiva. Pasa la página y date la oportunidad de conocer otra persona. El pasado es mejor borrarlo y pensar en el futuro.

Piscis

No puedes seguir a ese ritmo de trabajo porque el estrés te va generar un problema de salud. Bájale dos y organízate. Recibirás una buena noticia económica este mes, que no será suficiente para saldar tus compromisos, pero si te aliviará un poco de la preocupación. Vas a una reunión donde conocerás a alguien que te hará latir el corazón. Aprovecha ese momento porque ya estás preparada para algo mejor en tu vida.