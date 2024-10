Selena Gomez reveló la razón por la que no duerme en su habitación “Debo cuidar mi salud mental”

Selena Gomez participó en una de las conferencias que realiza la startup que fundó con su mamá, Wondermind, que promueve las charlas sobre la salud mental, y reveló la razón por la que ya no duerme en su habitación.

El evento se conoce como Cumbre de Aptitud Mental y se llevó a cabo en días recientes con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La actriz detalló que debido a la ansiedad que padece, el estar en su dormitorio hace que reviva recuerdos muy oscuros.

“Ya ni siquiera duermo en mi habitación, porque lo asocio con una época muy oscura. Soy una persona muy ansiosa. Es como el día del juicio final, y creo que tener una conversación positiva con uno mismo, aunque suene raro, tiene un gran impacto”, compartió Selena Gomez en la conferencia.

Selena Gomez dice que las reafirmaciones positivas la ayudan mucho

En el documental que realizó Selena Gomez en 2022, “My mind and me”, confesó que padecía de depresión bipolar y psicosis, y durante muchos años se quedaba en su cama sin salir, pero eso debía a que no trabajaba en ella como tenía que hacerlo.

Dos años después de esa revelación, la artista confesó que sigue luchando con la atención que recibe de los fans, así que en los días en los que se siente agobiada por ello, antes del salir del auto se recuerda: “Todo esto es un regalo, y puede que no esté de humor para esto, pero cada vez que veo a alguien y termino haciéndolo sonreír, [me alegra el día sin importar cómo me sienta”.

Asimismo, Selena Gomez agradeció todo el apoyo que ha recibido de su madre, Mandy Teefey, quien le enseñó que cuando el ruido sea demasiado fuerte, se dijera: “Soy una buena persona, soy amable, trabajo muy duro y estoy agradecida, y amo todas las pequeñas cosas de la vida”.

Para la artista, contar con una red de apoyo, en la que siempre se debe incluir un terapeuta, es esencial para tratar los problemas de salud mental. “Tengo que hablar sobre cualquier situación. Y aunque tengo un terapeuta, también es bueno tener gente a tu alrededor que te escuche. Hay una libertad en dejar ir lo que sea que te mantiene estancada y con ese nudo en la garganta”.