Horóscopo de hoy para arriesgarte a cambiar y avanzar este jueves 7 de noviembre

Aries

Aunque te cueste mucho esfuerzo, conseguirás cumplir con todas tus obligaciones y eso hará que te sientas especialmente bien y que los demás te vean con buenos ojos. Pasa la página del pasado para que te lleguen bendiciones y una persona que te valore.

Tauro

Es el momento de arriesgarte a cambiar y a estar en un lugar donde puedas crecer profesionalmente. Estudia bien las oportunidades para no cometer errores. Tus reclamos mortifican a tu pareja y estás provocando una situación que te puede llevar a perder una relación que ha costado mucho.

Géminis

Te vas a enfrentar a varios problemas y es ese instante en el que tienes que aplicar la inteligencia y la serenidad para comunicar lo que consideras no está bien. Alguien de tu entorno quiere conquistarte, pero no te conviene porque te puede traicionar. Cuidado a veces es mejor mirar a otro lado y no desesperarse.

Cáncer

No es conveniente criticar tanto a las personas que te pueden ayudar en el futuro, te conviene una actitud más prudente. Estás en plan de conquista y eso te tiene entusiasmada e ilusionada, pero cuidado porque hay decisiones que te pueden robar tu libertad.

Leo

En el trabajo las cosas van muy bien y los negocios bien encaminados. Tienes que esforzarte más en unir al equipo en un solo objetivo, producir y la armonía. Aunque te niegues a reconocerlo, los celos son el origen de buena parte de tu intransigencia con tu pareja. Ten cuidado porque se puede producir una pelea desagradable.

Virgo

Te conviene especialmente ponerte al día en tu trabajo y atender tus obligaciones para que luego te sobre el tiempo necesario para disfrutar de la familia y los amigos. Deja de llevarte por los impulsos y busca la manera de resolver las diferencias con tu pareja para que propicies la reconciliación.

Libra

Tienes que poner toda tu energía en los proyectos para lograr tus sueños. Vas a estar muy bien en la medida que sepas administrar tus finanzas. Te llega una nueva ilusión a tu vida con alguien muy cercano a tu entorno. Eso te hará salir del pasado.

Escorpio

Estas en un momento personal para tomar la decisión que quieras en el plano laboral. Si te ofrecen algo mejor acéptalo porque viene con muy buenas perspectivas. Tu relación está entrando en una etapa de monotonía de la que deben salir, pero ambos deben poner de su parte.

Sagitario

Estas pensado en independizarte y tener tu propio emprendimiento. Es el momento de tomar la decisión y de avanzar. Estás tan concentrada en progresar que estás descuidando a tu pareja. Dedícale también al amor y la pasión.

Capricornio

Tienes una nueva oportunidad, pero debes tomar una decisión pronto. No te va mal donde estás, pero te ofrecen ese cambio que necesitas para avanzar y crecer. Tienes que ser valiente para plantearle a tu pareja que no quieres seguir a su lado.

Acuario

Vienen cambios laborales que te van a permitir crecer y mejorar tu economía. Solo ten un poco de paciencia porque va a llegar. Tienes que hacerle caso a alguien de tu familia que está atravesando una situación y nadie le pone la atención debida.

Piscis

Hay momentos que sientes que no estás tomando las decisiones acertadas. Tranquila lo que estás haciendo va por buen camino, solo que los frutos no los verás ya. Si quieres que las cosas te salgan bien, tienes que preocuparte de que tengan un buen principio. Sin prisas, pero sin pausas, mantén siempre el ritmo.