“Es una novela inspiradora”: Trinidad Cerda lanza su primer libro que invita a un viaje físico y emocional

Trinidad Cerda es una joven tripulante de cabina quien fue jugadora de Gran Hermano 2023 en su temporada debut en el país del cobre. Además, la amante de los viajes participó en el programa culinario Top Chef VIP Chile luego de que había terminado la edición del reality. Y hoy, uno de los rostros televisivos del área digital de Chilevisión se encuentra en pleno lanzamiento de su primera novela, bautizada como Más Allá De Las Olas Del Mar.

Profundizando en lo anterior, Trini conduce el react –junto a la actriz nacional Begoña Basauri– de la nueva versión de Top Chef VIP Chile. Pero no solo eso, sino que también comparte espacio con una amiga, la bailarina y flamante ganadora de GH 2023, Constanza Capelli, dándole vida al pódcast Con Y Sin Amor.

Y bajo el contexto de la publicación del libro de Cerda, se dio el tiempo de conversar con Publimetro sobre, precisamente, todo este proceso que vive, acerca de lo que significó para ella compartir mediante su puño y letra parte de la historia de su vida .

En un comienzo, quisimos saber qué relevancia cumplió su paso por La casa más famosa del mundo. Ante esta interrogante, la influencer detalló que “el reality me dio a conocer... eso ya es tremendo porque te da una visibilidad súper grande, y te da un espacio para tú poder decir ‘bueno, ¿ahora qué? ¿ahora qué hago? ¿cómo me aprovecho de que tengo la atención por un ratito?‘ (...) Entonces, me aproveché; yo me aproveché de este momento: lo abracé y dije ‘yo me voy a aferrar a esto, porque son mis sueños los que están en juego ahora. También sabía que escribir un libro y lanzarlo rápido no iba a ser bueno, porque todo proceso necesita masticarlo un poco”.

Ahondando en cómo nació la idea de lanzar un tomo, Trinidad sostuvo que “me acuerdo que me junté con la Carmen Tuitera (Castillo) y le dije ‘Carmen, tengo mucha curiosidad en mostrar mis escritos; he escrito un montón’, y Carmen me dio un consejo súper bueno, y me dijo ‘Trini, no lo lances este año (2023). Espérate. Este año estai’ llena de cosas. Haz lo que tení' que hacer: tení' Top Chef‘. Entonces, seguí su consejo ”.

Luego le consultamos por su opinión respecto a la exposición y proyectos personales de diferentes compañeros del programa de telerrealidad: “Tú ves a la Fran Maira en el escenario dándolo todo con sus canciones que todo el mundo las conoce, por otro lado, ves a la Cony (Capelli) preparándose para bailar un pedacito de samba –que dejó la cagá' haciendo trending topic–, y por otro lado, estaba yo dirigiendo el lado digital con un bloque de siete horas (haciendo alusión a la reciente versión de la Teletón): ahí tienes una representación de tres mujeres que estaban en una casa peleándose, encontrando un lugar, y ahora tienen las tres su propio mundo y están siendo exitosas en sus propios espacios, y eso es muy bonito, porque hemos sabido aprovechar la oportunidad que se nos dio”.

El proceso de escritura de Más Allá De Las Olas Del Mar

“Empecé a escribirla hace dos años, y cuando terminé de escribir como que la guardé para mí: nadie me conocía... era una simple tripulante de cabina (...) Pero siempre tuve la curiosidad de seguir haciéndolo, de seguir escribiendo. Y cuando salí del reality, me acuerdo, que fui a comprar mi computador y dije ‘voy a plasmar toda esa historia que hice; la voy a mejorar y la voy a mandar a una editorial, que a alguien le va a interesar esta historia‘”, reconoció la comunicadora de CHV.

Luego se refirió al aporte de una de sus aventuras por el mundo, que fue donde comenzó a tomar mayor forma el relato de este ejemplar: “Empecé a mejorar la historia, a agregar algunas cositas. No tenía mucho tiempo, porque estaba llena de cosas, pero me pegué un viaje de dos meses al Sudeste Asiático con mi computador: ahí empecé a trabajar en algunas partes ”.

“Cuando volví del Sudeste, pasaron dos meses –creo– y mandé la novela: así fue. Y es como si lo hubiese sabido. Yo sabía que en algún momento iba a pasar... pasó ahora y es encantador”, agregó.

Y acerca del significado de plasmar su viaje físico y emocional, aseveró que “es mi proceso favorito, porque no hay ninguna ambición de plata, como que no me interesa. A mí me interesa lo que está pasando con la gente cuando lo lee, cuando me mandan mensajes de que se sientes súper acompañados: ese es mi cheque. Creo que, cuando uno tiene esa ambición, es más bonito porque es orgánico. Es muy emocionante para mí”.

La invitación de Trini para leer la novela

“Quiero invitar a todas las personas que están leyendo esta entrevista a que se acerquen a la librería más cercana y que le den una oportunidad a esta novela: es una novela inspiradora, que te va a sorprender, que te va a hacer viajar, que te va a hacer reír, que vas a –probablemente– llorar, y entender que esta historia es tan vulnerable como la de muchas personas que están viviendo ahora en este mundo, quizás más, quizás menos, pero que entiendas que del dolor nace el amor, y que para tener luz, necesitamos también estar a oscuras y caminar ciegos”, partió así el llamado a sumergirse en esta lectura.

“ Es una novela que te va a revelar una historia, y que vas a entender de mejor manera si es que viste el reality. Si es que no lo viste y no me conoces, es una buena opción para conocer qué es lo que hay detrás de esta figura televisiva . También es lindo verlo como una novela y no relacionarlo con nadie: si lo haces de esta manera, también vas a viajar harto y vas a jugar con la imaginación, porque te invita a conocer lugares nuevos, que al menos yo no conocía”, sentenció.

¿Dónde adquirir el libro?

Esta novela de Trinidad Cerda, además de poder adquirirla por la Librería Antártica, lo encontrás a través de la Editorial Planeta .

Cabe resaltar que este jueves 21 de noviembre, desde las 18:00, la joven hará el lanzamiento desde Café Patagonia en Providencia.