Horóscopo de hoy para llevar con entereza los desafíos este jueves 21 de noviembre

Aries

Vendrán unos días donde debes mantener la calma para no tener confrontaciones que no te ayudarán a resolver los problemas. Hay nuevos proyectos en los que debes enfocarte para no fallar. Deja a un lado los celos porque eso no te lleva a ningún lugar y puedes perder a esa persona especial.

Tauro

Todo se pone a tu favor en el ámbito laboral, pero debes tener más contactos con ese grupo de poder que es quien va a dar la cara para que tus estrategias se logren como esperas. La sinceridad siempre trae problemas con quienes están a tu alrededor y debes saber como manejarla de manera de no herir a nadie.

Géminis

Estás bajo mucha presión en el plano profesional. Lleva las cosas con calma y paciencia y ten en cuenta que no solo las ganas de hacer las cosas es suficiente, la actitud positiva también juega un papel importante. Es el momento de decirle a todos las decisiones que tomaste para que tu pareja y la familia se preparen para lo que viene.

Cáncer

No es necesario ir de prisa para hacer las cosas. Cada proyecto llevará su tiempo y lo importante es que puedas agilizar para producir y terminar el año en progreso. La monotonía le hace mucho daño a tu relación, así que ponte creativa y busca momentos que los hagan sentir plenos y felices.

Leo

Las dudas te atacan, pero debes sacarlas de tu mente y cambiar la actitud. Cuando eso suceda mirarás a tu alrededor y verás que los cambios a veces son necesarios. Pasa la página, cuando una relación no funciona, lo mejor es tomar caminos separados. Es el momento de tomarte un tiempo para ti.

Virgo

Tienes que poner a todos en su lugar y no se trata de ofensas, se trata de mantener un liderazgo que necesitas para sacar adelante todo el trabajo que está acumulado. Confía en tu instinto y atrévete a salir con esa persona con la que te sientes valorada. Te puede ir muy bien y además con una buena relación.

Libra

Resolver diferencias te hizo aclarar dudas y entender con quien cuentas y con quien no para futuros proyectos y para buscar gente que sume, no que reste a tu trabajo. No dejes que terceras personas dañen tu relación. Sácales de tu vida y sigue adelante porque la convivencia no es fácil, pero allí es donde se aprende a querer desde la incondicionalidad.

Escorpio

Estás en el deber de controlar los impulsos para sobrellevar la carga de trabajo que te viene encima. Con una actitud positiva es mucho lo que puedes lograr. Escucha los consejos que te dan tus amigos y tu familia para que salgas de la tristeza y puedas desafiar los retos con entereza.

Sagitario

Inicias una nueva etapa en el plano laboral con algunos tropiezos en e camino. Aprovecha este momento económico para ahorrar y pensar en el futuro. Debe propiciar una charla profunda y sincera con tu pareja, de esa manera resolverán algunas diferencias para sanar.

Capricornio

Tienes que moderar un poco tus posturas, porque las ideas de todos son indispensables para que juntos saquen adelante trabajo y el progreso sea de todos. Deja que la fantasía y la pasión invadan en tu relación para que puedan disfrutarse y compenetrarse aún más.

Acuario

Liberar las tensiones y actuar sin dejarte llevar por los impulsos puede hacer que la productividad mejore. Es necesario cambiar la energía y ser positiva para que las cosas tomen otro rumbo. Deja las diferencias con tu pareja porque los celos no los llevan a nada. Aclara las cosas para que todo fluya.

Piscis

Estás entrando a una etapa diferente en el plano profesional que tiene muy buenas perspectivas, sin embargo debes tener cuidado porque no a todos les gusta que te vaya bien. La envidia hay que combatirla con mejores energías. Lo bueno siempre tarda en llegar y debes tener la paciencia, mientras dedícate a ti.