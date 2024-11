Horóscopo de hoy para sanar el corazón y progresar este sábado 23 de noviembre

Aries

Aprovecha los momentos de inspiración que disfrutas para adelantar todo lo posible, así tengas que sacrificar algunas actividades que te gustan. Deja ya las diferencias con tu pareja y decidan de una vez por todas o arreglarlas o terminar la relación.

Tauro

Si consigues superar el miedo del primer momento, una situación complicada a la que te enfrentarás se convertirá en una oportunidad para demostrar tu valor. La familia te necesita en estos momentos de dificultades, así que ayúdalos que tu eres un pilar de fortaleza para ellos.

Géminis

Para apostar por un cambio, mira muy bien si te conviene en estos momentos hacerlo cuando te va mejor de lo que esperabas. Tomate el tiempo de reflexión para no cometer errores. Una persona con labia pero poco fundamento puede meterte en un problema del que te costará salir. Mantente alejada de esa situación.

Cáncer

Un trabajo extra te resultará satisfactorio en estos momentos donde necesitas equilibrar tu economía. Acepta la nueva propuesta y echa adelante para que mejores tu futuro. La realidad no va por donde crees. Se impone un poco de renovación en la relación de pareja, algo de aire fresco que haga revivir los momentos de pasión.

Leo

Encontrarás el apoyo incondicional de otras personas para sacar adelante estos nuevos proyectos. Termina cuanto antes ese asunto que tienes a medias, cuanto más tiempo pase, más complicaciones te crearás. La soledad te pega, pero no es algo pasajero. Trabaja el merecimiento para que estés preparada para una nueva relación.

Virgo

Asegúrate de que haces las cosas bien, no dejes nada al azar y preocúpate tú en persona de que nada pueda fallar. Tienes que buscar un momento para conversar con tu pareja sobre la convivencia y las cosas que deben mejorar ambos para que las relación mejore.

Libra

Te encuentras en el camino más piedras de las que pensabas, pero a pesar de ello eres capaz de seguir adelante con dignidad y salir a flote con éxitos. Te reencontrarás con viejos amigos, así que disfruta de ese momento. No dejes a un lado a tu pareja, ellos también merecen compartir con la persona que te quiere.

Escorpio

Necesitas tener un poco más de confianza. Busca los lados más fuertes de tu personalidad y poténcialos, conseguirás sentirte mucho mejor contigo misma. Tu pareja sólo te está pidiendo un poco de comprensión para resolver esos temas familiares que les afecta a los dos.

Sagitario

Controla el carácter y entiende que no todo el mundo va a tu ritmo. Ser líder significar entender al otro y tener la paciencia para llevar a todos a un mismo objetivo. La persona a la que quieres te desvelará sus sentimientos. Estás a punto de comenzar una relación sentimental que puede ser trascendente en tu vida.

Capricornio

Utiliza la imaginación para salir de una situación complicada en la que has entrado sin darte cuenta. No tomes atajos, pero huye de los procedimientos conocidos. No tomes decisiones sin antes haber hecho todo por salvar la relación. Pueden resolver esas diferencias e intentarlo nuevamente.

Acuario

Tendrás que realizar grandes esfuerzos para mantener hoy el nivel, las cosas se ponen muy cuesta arriba. Sufrirás las consecuencias de una decisión arbitraria. Visita a la familia, permite que te ayuden a pasar estos momentos de dificultades que tienes con tu pareja con la que también debes propiciar un encuentro.

Piscis

Cambia la actitud, porque tus ideas no las puedes imponer. Hay otras personas que también quieren aportar y mientras se entiendan y trabajen en equipo los caminos se abrirán positivamente. Hoy el consejo es la calma. Una situación inesperada te puede crispar los nervios hasta el punto de tentarte a usar la violencia.