Horóscopo de hoy para avanzar a la abundancia este domingo 24 de noviembre

Aries

Tu situación económica va muy bien, pero puede ir mucho mejor si aceptas un reto profesional que es muy cuesta arriba, pero que tu vas a tener la determinación para asumirlo. Es un día para estar en familia y buscar esos momentos de alegría que los une y que llenan el hogar de armonía.

Tauro

Si quieres que las cosas te salgan como has planeado, tienes que ponerte en marcha y tomar decisiones que a muchos le van a molestar, pero que son necesarias para avanzar. Estás en una etapa de dificultad emocional que va a pasar pronto si buscas conciliar con tu pareja y llegar a acuerdos de convivencia.

Géminis

Deja las rivalidades porque eso no te va a llevar a alcanzar el objetivo que te has propuesto. Por el contrario, maneja la situación con delicadeza para no ser perjudicada por otros. Tu pareja te pide apoyo y comprensión para superar juntos un momento muy duro. Tu eres su fortaleza y él la tuya, no dejes que la relación se pierda.

Cáncer

Hazle caso a la intuición porque esa oportunidad no la puedes perder. Tienes un viaje en camino para cerrar negocios con nuevas perspectivas económicas. En una reunión conocerás a alguien interesante que no te va a soltar para nada, así que prepárate porque se va a entusiasmar y te sorprenderás.

Leo

La experiencia que tienes te hace poner en duda todo lo que te dicen y eso no está mal, pero si no generas confianza nadie va a dar la cara cuando lo necesites. Inicias una nueva relación con esa persona que te ayudó por mucho tiempo a superar el pasado. Están compenetrados y tienen futuro.

Virgo

Tienes una oferta de trabajo que debes evaluar muy bien porque no tienes la certeza que mejore tu economía como deseas. Así que espera un tiempo más que oportunidades van a llegar. Sal de la rutina y busca la manera de activar tu vida social porque hay alguien esperando por ti.

Libra

Tienes que tener mucho cuidado con tu dinero porque lo estás derrochando en cosas superfluas y la producción no da para seguir en esa situación. Un amigo llega de tierras lejanas y estarás feliz con ese reencuentro. Te sorprenderás de lo que te va a confesar y a proponer.

Escorpio

Hace unos días te sentías desmotivada porque no lograbas superar las metas planteadas, ya las cosas han cambiado y tu esfuerzo se ha visto recompensado. No todo puede ser cómo tú quieres, a veces hay que ceder para que la relación sea equilibrada y estén en armonía.

Sagitario

Estas en un momento de mucha expansión profesional que debes aprovechar para equilibrar tus finanzas. Cuidado con la envidia y la maldad de otros que no les gusta ver el progreso que tienes. Apóyate en tu pareja, él quiere ayudarte, pero tu orgullo es muy fuerte y hay que soltar la cargas.

Capricornio

Te ofrecen una oportunidad que se ve muy bien a simple vista pero que en el fondo debes analizarla porque no estás para tomar decisiones a la ligera. Es mejor esperar un poco más. Una conversación con un amigo te dejará sorprendida porque te confesará que hace mucho tiempo quiere algo contigo.

Acuario

Siempre eres la primera en llegar y la última en marcharse y esa dedicación exclusiva al trabajo te puede traer problemas de salud. Dosifica las energías para que puedas dedicarte a ti. Aprovecha estos momentos de soledad para encontrarte a ti misma y reflexionar lo que quieres para tu futuro.

Piscis

Tu actitud positiva y tu intuición te llevarán a enfrentarte a una dura prueba y a salir airosa de ella. No te dejes llevar por el que dirán. Tu sigue adelante. Si quieres que las cosas vayan bien con tu pareja, entonces propicia una conversación para resolver las diferencias.