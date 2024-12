“Yo creía que era imposible”: paciente de la Teletón que volvió a la universidad compartió su experiencia en el Día de las personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las personas con discapacidad, la Teletón publicó en redes sociales un video con los notables avances en la rehabilitación de Juan Eduardo Toledo, uno de los protagonistas de las historias del año 2022, quien tuvo que congelar sus estudios de bioquímica luego que le detectaran un tumor en el cerebro, y que hace poco pudo retomar.

El 5 de agosto de 2024 marcó un día que, hace cuatro años, parecía totalmente imposible para Juan Eduardo Toledo. Ese día el joven, oriundo de Villa Alegre, retomó sus estudios de bioquímica en la Universidad Católica, los que habían estado en pausa luego de que le detectaran un tumor cerebral que le causó numerosas secuelas motoras y en el habla.

Tras ingresar a Teletón del Maule, Juan Eduardo pudo avanzar en su rehabilitación física, pero, sobre todo, recuperar su autoestima y mejorar en el habla. Parte de esto fue lo que se mostró en un spot de la campaña de 2022, y también en un reportaje que fue parte del programa televisivo de ese año.

“Me costaba enormemente hablar”

Como parte la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Teletón publicó un video que muestra el avance de Juan Eduardo y su experiencia.

“Yo era bueno para la ciencia, me gustaba saber, conocer las cosas y por eso yo me proyectaba investigando para así poder ayudar a los demás. Pero en agosto de 2020 me detectaron un tumor cerebral cancerígeno. Por la operación veía mal. Me costaba enormemente hablar. Tenía problemas para caminar y para mover la mitad del cuerpo. Tuve que congelar indefinidamente”, señaló el joven en el registro audiovisual.

Luego de pasar por la rehabilitación de Teletón, Juan Eduardo contó que entre sus objetivos están “obtener mi título, trabajar y desarrollarme en el área de la neurociencia. Entonces, para mí es súper emocionante poder volver porque era algo que yo había descartado completamente el día de la operación”.

“Me emociona mucho ver todo el trabajo que hubo detrás con las ayudas que me dieron. Estoy muy agradecido, porque pude volver a algo que yo creía que iba a ser imposible”, finalizó señalando sobre su experiencia en la Teletón.