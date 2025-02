Horóscopo de hoy para respirar y liberar el estrés este domingo 23 de febrero

Aries

La vida te recompensapor tus buenas acciones. Pero también tienes derecho a disfrutar de lo que con tanto esfuerzo te ha tocado conseguir. Que seas tú la que decidas lo que quieres hacer para liberarte del estrés.

Tauro

Tedarás una escapada para disfrutar del mar y de la arena. Pues bien, te lo mereces, escuchas las olas romper, disfruta del paisaje, pero sobre todo descansa tu mente. Pasa la página de lo que haya sucedido en el pasado y sigue adelante.

Géminis

Es un día para descansar, liberarte de ese estrés de la semana y organizar tu hogar para sacar todas esas malas energías que se acumulan. Dedícale a la familia tiempo y disfruta preparando una sorpresa que los llenará de alegría.

Cáncer

Tienesun día maravilloso para planificar, organizar y reflexionar sobre las estrategias a seguir para darle un cambio a tus planes de vida. Hay alguien que está llamando tu atención, pero te cierras por miedo a ilusionarte. No te cierres, permítete probar si vale la pena o no.

Leo

Tienes que hacer algunos cambios en tu rutina diaria para que puedas mejorar tu salud. Tu familia te tiene una grata sorpresa, así que prepárate porque te sentirás llena de mucho cariño y buenas energías.

Virgo

Relájate y descansa porque vienen unos díasde arduo trabajo para sacar adelante varios proyectosy el éxito depende del empeño que le pongas. Las finanzas van a mejorar en la medida que seas prudente con tus gastos.

Libra

Energía positiva, estar al aire libre, meditar, ejercitarte y relajarte serán las claves para que inicies una semana de arduo trabajo. Estás tan de buen humor que tu pareja lo notará y te hará una sorpresa.

Escorpio

Te sientes desequilibrada económicamente porque hay un dinero que te deben y no han pagado. Tranquila, eso es un asunto que esta semana se va a resolver. Todo cambiará para bien. Solucionas algunos conflictos con tu pareja y la relación vuelve a su normalidad.

Sagitario

Tienes que reflexionar sobre los errores cometidos y las complicaciones emocionales que tienes. No es saludable estar así. Busca una manera de reconciliarte contigo misma y trabaja el merecimiento. No te sientes preparada para una nueva relación, pues simplemente no la tengas.

Capricornio

Tienes que prepararte porque ese viaje de negocios que tanto esperabas es ya. Planifícate y organiza las estrategias para que puedas llevar con éxito tus propuestas. No es el momento para iniciar una relación pues estás concentrada en tu vida profesional.

Acuario

Tienes una conversación pendiente con un familiar para solucionar un problema que está generando separaciones. Pon los puntos claros para que, de una vez por todas, se termine esta situación. Sal del encierro y la rutina.

Piscis

La familia te llega de sorpresa y además exigiendo explicaciones sobre los planes que tienes para tu futuro. Mide lo que vas a decir para que no sientan que es un desaire. Aparece una persona que tenías muchos años sin ver y que te invita a salir. Disfrutaal máximo.