Horóscopo de Los Ángeles para olvidar, amar y ser feliz este domingo 2 de marzo

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Chamuel

Los optimistas aprenden de sus errores y fracasos y no tienen miedo de volver a fallar. Confía y sigue adelante que el ángel Chamuel te acompaña y te ayuda a tener mucha fortaleza.

Tauro

Arcángel Ariel

Si quieres ser feliz en esta vida tendrás que aprender a amar, a perdonar y a olvidar. Invoca al ángel Ariel para que siga iluminando tu camino profesional y personal.

Géminis

Arcángel Rafael

A tu vida vienen muchas alegrías y bendiciones y debes recibirlas sin pretensiones ni egos.El ángel Rafael será tu fortaleza y tu guía para que desde la generosidad recibas todo lo que hay para ti.

Cáncer

Arcángel Rehael

Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero hagas lo que hagas, sigue adelante.Invoca al ángel Rehael para estabilizarte y enfocarte en tus objetivos.

Leo

Arcángel Bariel

En momentos de dificultades tienes que buscar el control de tus sentimientos y emociones para aclarar tu mente. Pide al ángel Bariel que te proteja y llene de coraje para seguir adelante.

Virgo

Arcángel Camael

Tu vida no depende de cambiar a los demás, sino de aprender de cada experiencia para poder avanzar en momentos difíciles.Invoca al ángel Camael para que te ayude a equilibrar tus sentimientos.

Libra

Arcángel Anael

El optimismo es la fe que conduce al logro; nada puede realizarse sin esperanza.Anael es el ángel que te ayuda a sanar tu mente de los egos y a tu corazón de las heridas del pasado.

Escorpio

Arcángel Haniel

Tienes que ser paciente para sanar por ti misma todo lo que aprisiona tu corazón. Date la oportunidad de perdonar y seguir adelante.Entrégale tus ansiedades al ángel Haniel para que te ayude a transitar el camino del bien.

Sagitario

Arcángel Sariel

Vienen cambios a tu vida que te harán transitar por un camino de espiritualidad y amor propio. No dejes que otros influyan en tus decisiones y permite que la energía del ángel Sariel te envuelva para sanar.

Capricornio

Arcángel Uriel

Levanta el ánimo, arrepentirse de los errores es sano para tu corazón y te permite estar bien contigo misma para avanzar.Uriel es el ángel que te ilumina y te lleva por el camino de la prosperidad.

Acuario

Arcángel Gabriel

Tú tienes la fortaleza para levantar el ánimo y borrar de tu corazón todo sentimiento de rencor. Gabriel es el ángel que te muestra el camino de lo bueno y lo malo, tú tienes en tus manos la decisión.

Piscis

Arcángel Miguel

La vida no se mide por tu aliento sino por los momentos que te han quitado el aliento.Miguel es el ángel poderoso que todo lo puede, invócalo para que esté a tu lado.