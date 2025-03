“Hacia El Sentido”: El viaje de la influencer Nicole Putz en el que invita a reflexionar y explorar el mundo para conectar con nuestra esencia

Nicole Putz, joven influencer, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile, vive días emocionantes a raíz del lanzamiento de su primer libro: “Hacia El Sentido”.

Gracias a su trabajo en el mundo de la moda y belleza, ha podido conocer, palpitar y sentir en primera persona distintas culturas alrededor del globo. Precisamente, estas travesías la nutrieron en la construcción de su primer trabajo en papel.

Específicamente, la autora, a través de su testimonio, nos regala una herramienta para viajar con ella, tanto literal como metafóricamente. Y los lugares que fueron esencial para su pluma son Japón, Egipto y la India, territorios en los cuales descubrió las enseñanzas que dejan para llevar una vida más auténtica y conectada con la verdadera esencia.

En esta línea, Nicole Putz tuvo la gentileza de conversar con Publimetro, hablando sobre el significado de haber escrito esta obra, acerca de su relación con la reconocida psicóloga Lita Donoso, respecto al público objetivo para sumergirse en estas reflexiones, entre otros puntos.

¿Cómo has vivido los primeros días desde su publicación?

“Marca un nuevo hito en mi carrera, pero un hito tal vez un poco inesperado para quienes siguen mi carrera de manera macro. Siempre he sido conocida por trabajar en moda, en belleza, y mis participaciones siempre en medios de comunicación masiva han sido de la mano de eso… pero la verdad, es que a la medida en que han pasado los años –yo llevo más de 10 años trabajando en redes sociales; fui de las primeras camadas de influenciadoras– he ido evolucionando a la par de mi comunidad y, finalmente, eso ha convergido en el tema del bienestar”.

“Fui mamá, lo cual siempre es un hito importante en la vida de una mujer, pero en realidad el punto de inflexión fue una enfermedad autoinmune. Fue, tal vez, también un poco crecer y querer resignificar mi trabajo, proyectarlo… Entonces, esas cosas, finalmente me llevaron a un cuestionamiento profundo –que yo creo que partió en la pandemia; creo que le pasó a muchas personas–, donde sentí literalmente una pérdida del sentido. Esa sensación un poco vaga, en un principio, de que a lo mejor no estoy tan cómoda con mi estilo de vida o no me hace tanto sentido en ese momento mi trabajo, o tal vez está todo tranquilo pero no sé para dónde proyectarme, o inclusive, me ha pasado a mí, con ganas de tocar otras teclas, hacer un golpe de timón y dedicarte a otra área totalmente distinta, laboralmente –que fue lo que me pasó a mí cuando salí de la Escuela de Derecho y decidí trabajar en moda–. Entonces, necesitaba averiguarlo y poder esclarecerlo, y volví a un antiguo lugar, que me ha cobijado durante muchos años, que es la historia, es la cultura ancestral de diferentes países, y con la fiebre de los boletos un poco más baratos –justo cuando abrieron las fronteras después de la pandemia– decidí ejercer otro tipo de turismo y esta vez volcar mi atención a lugares significativos para mí desde ese punto de vista: Japón, India y Egipto”.

¿De dónde nace ese admiración por Lita Donoso?

“Lita Donoso hoy en día es una persona que tiene una comunidad tremenda, es una mujer connotadísima a nivel mundial, una persona consolidada, y mientras yo estuve en la universidad leí ‘El Método’, su primer libro. Lita es una psicóloga con una formación académica dura, tradicional, importante. Mientras yo estaba en la universidad yo tenía estas inquietudes, pero un poco se ninguneaban estos temas que en ese minuto de tildaban como esotéricos o no comprobables, por ende eran descartados rápidamente, y siempre me llamó la atención el tema del testimonio, mas allá de cuan comprobable era cada una de las cosas que podía leer. Me marco el libro de la Lita, porque vi como una persona en la que yo me vi reflejada. En ese minuto yo también estaba estudiando derecho, en una universidad tradicional, que le daba crédito a estas cosas de manera tremendamente profesional, rigurosa, coherente, y en el caso de ella como psicóloga, comprobable, porque ella lo aplicó en sus pacientes. Creo que leerla a ella me bajó muchos prejuicios y me abrió un poco la mente para poder leer desprejuiciadamente diferentes libros que tenían que ver con el regresionismo”.

“Tenemos claro que vivimos en la época de la posverdad, plagado de fake news, que muchas veces hay redes sociales que tienen intrusismo médico, por ejemplo, y se toman la palabra que deberían tener expertos o gente del área de la salud, pero por eso no podemos dejar de mirar el testimonio. Yo creo que en un mundo lleno de expertos, tenemos que tener una mirada interdisciplinaria, y como amante de las ciencias sociales, creo que tenemos que, nuevamente, volver los ojos y recolectar datos mirando el relato de las personas”.

¿A quiénes va dirigido “Hacia El Sentido”?

“Para cualquier persona, y qué buena pregunta, porque siempre los libros de bienestar –antiguamente llamado de autoayuda– se ha dicho que es para las mujeres, o tienen este sesgo de género, y que el hombre en esta mirada fuerte no tiene espacio para estar triste o para cuestionarse cosas, porque está ocupado: lo que he podido escuchar en tantos años por prejuicios no más”.

“Y claro, quizás hay otras generaciones que lo toman y dicen ‘pero esto es para mujeres’: no, es para cualquier persona. Es un libro fácil de leer, que traté de hacer el relato lo más honesto y cercano posible; es un libro sin géneros, sin edad. Es literalmente para cualquier persona que sienta, de manera cotidiana, que hay algo dentro de su ambiente que no le está cerrando, que tiene una pérdida de sentido, que es lo más humano que existe: en la pega, en el día a día, perdido en la rutina, etcétera. No es un libro guía de nada, de hecho de manera total y absolutamente voluntaria rehuí de que se transformara en un manual, porque desde mi vereda, no prescribo absolutamente nada, no tengo tampoco el interés de hacerlo. Es algo absolutamente testimonial”.

“No todo se puede acotar a una herramienta audiovisual, y lo digo yo después de trabajar 10 años en redes sociales –y voy a seguir trabajando– haciendo videos: no todo mensaje es acotable en 3 segundos y medios, que le prestamos atención a un video o un TikTok, o un Instagram, o un pantallazo de foto; hay mensajes que no pueden ser exhaustivos a menos que no sean un libro, y esto es algo que también esta generación está rescatando. Hoy en día las estrellas de Hollywood tienen club de lectura: la gente está volviendo a la paz de las letras”.

La invitación de Nicole a esta lectura

“Mi primera invitación es volver a leer; a entender que el simple hecho de tomar un libro –cualquiera que sea– es una invitación al silencio, a la introspección, a la concentración que tanta falta nos hace en el día a día”.

“La segunda invitación es a leer ‘Hacia El Sentido’; a sentir nuestros testimonios; a encontrarnos en un lugar tal vez común para algunas personas; y para poder seguir ocupando la información de manera positiva y aprovechar que la información es libre, para poder crecer”.

Si bien el libro ya lo puedes adquirir a través de Planeta De Libros, este sábado 29 de marzo, de manera acotada, realizará un evento para la respectiva presentación. Además, el próximo martes 1 abril, Nicole conversará por un live de Instagram acerca de este ejemplar.