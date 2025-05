¡Adiós ‘perfección’! Ex Miss Universo muestra su celulitis en bikini y deja poderoso mensaje de amor propio

El certamen de Miss Universo está transformándose para que cada vez sean más mujeres las que tengan la oportunidad de participar en el certamen, buscando convertirse en un concurso inclusivo.

Pero, en medio de esta transformación, la polémica no ha parado en torno a los estereotipos que promueven como correctos y que terminan haciendo que millones de mujeres busquen ceñirse a estándares poco realistas de belleza.

Es por eso que ver a una mujer que se ha coronado como Miss Universo, como la mexicana Ximena Navarrete, quien se sumó a la lista de ganadoras en 2010, ocupó sus redes sociales para compartir un poderoso mensaje que exalta la belleza de los cuerpos reales, presumiendo su tercer embarazo, que se ha convertido como un apapacho al alma de miles de mujeres que, en la búsqueda de perfección, terminan perjudicando su salud mental y físicamente.

Ximena Navarrete presume su celulitis en bikini negro

Ximena Navarrete compartió una publicación en sus redes sociales que deja ver su baby bump, del tercer bebé que espera junto a su esposo, Juan Carlos Valladares, desde la playa, dejando un poderoso mensaje de amor propio.

La ex Miss Universo presumió su baby bump, con un bikini negro y una gorra, disfrutando del ambiente de la paya, además de mostrar su cuerpo sin ediciones y completamente al natural durante este proceso de convertirse en la madre de su tercer bebé.

Ximena Navarrete comparte poderoso mensaje de amor propio

En el posteo que hizo la ex Miss Universo mexicana, escribió un mensaje que se convirtió en un abrazo para quienes sienten inseguridad por su cuerpo, dejando una poderosa reflexión sobre los estereotipos de belleza a los que las mujeres, usualmente, se ven obligadas a seguir.

​​”Honestamente, estando embarazada no me siento tan cómoda usando bikini y casi siempre me pongo trajes de baño completos…. Claramente, comparto una foto que me hace sentir cómoda con como me veo, pero todo es cuestión de ángulos, hay otros que no me favorecen tanto”, empezó escribiendo Ximena Navarrete.

Después, hizo especial énfasis en los cambios que enfrenta una mujer cuando está embarazada, y aseguró que ser madre es una de las experiencias que más ha atesorado:

“La piel cambia, todo está desacomodado, enorme, gigante, estirado y es normal. Todo regresa! O al menos se hace el esfuerzo de que todo regrese a su mejor versión. Gracias Dios y gracias cuerpo por permitirme dar vida a mis bebés y me pongo el bikini porque estar así por dar vida a mis niños es lo que siempre pedí a Dios”.

Además, Ximena Navarrete reveló tener celulitis mientras mostraba su figura en bikini negro, dejando un mensaje en el que se leían los cambios que ha enfrentado en su tercer embarazo, promoviendo una poderosa reflexión de amor propio y un estilo de vida saludable para sus seguidoras.

“Si amigas también me sale celulitis extra estando embarazada, también tengo el cuerpo enorme en todos sus sentidos y ni modo después a ponernos las pilas para estar sanas y fuertes para dar lo mejor por ellos”.