Director de protección del patrimonio cultural de Qatar Museums destacó la conexión con Chile: “Compartimos mucha de sus problemáticas”

“Lomo a lo pobre”. Esa fue la respuesta que más se repitió cuando Abdullatif Al Jasmi, director de Protección del Patrimonio Cultural de Qatar Museums, le preguntó a los chilenos por su plato favorito. “Parece simple, pero hay algo poderoso en cómo la gente se identifica con él. Es una historia en sí misma”, comenta mientras toma un café en Santiago, en medio de su paso por Chile para la XIII Conferencia del Comité Científico de Patrimonio Arqueológico (ICAHM, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Su atención a esos pequeños detalles no es casualidad: Al Jasmi no solo lidera uno de los departamentos más estratégicos de Qatar Museums, sino que también impulsa una visión de patrimonio que va mucho más allá de ruinas y monumentos. Para él, el patrimonio es memoria viva: la comida, la lengua, los paisajes cotidianos y hasta el sonido de una conversación en una plaza.

“En Qatar no tenemos pirámides, pero sí un fósil de un millón de años”

Así, al ser consultado por Publimetro por las características comunes que podría tener un país tan lejano como Qatar con Chile, Al Jasmi indica que “en Qatar no tenemos pirámides ni grandes monumentos antiguos. Nuestra arquitectura fue siempre nómada, flexible, pensada para desmontar y reconstruir según las estaciones del año. Pero tenemos otras formas de herencia cultural. Hay un fósil de más de un millón de años que nos recuerda que este territorio fue mar, desierto, oasis. El patrimonio no es solo lo que resiste al tiempo, sino lo que una sociedad elige preservar, lo que decide que representa su identidad”.

Turismo en Qatar (AFLAH P HUSSSAIN/Cedida)

En tanto, sobre los motivos para elegir a Chile para colaborar con ellos, agrega que todo se debe a que “América Latina es un laboratorio de resiliencia. Enfrentan desafíos ambientales y sociales enormes, pero aun así logran proteger su herencia. Nosotros compartimos muchas de esas problemáticas: desertificación, escasez de agua, contaminación en las costas… incluso el choque entre modernización rápida y protección del legado. Chile, en ese sentido, nos da lecciones".

“La cultura no es un lujo: es lo que nos salva del olvido”

Uno de los conceptos que más repite Al Jasmi es el de “escuchar a la comunidad”. No se trata de un eslogan: en Qatar, cualquier modificación en un edificio antiguo debe pasar por un comité que evalúa si los cambios son reversibles. ¿La razón? Nunca se sabe cuándo un muro revelará un fresco oculto, o un jardín se convertirá en espacio sagrado para futuras generaciones.

“Imagina que estás en un avión. Puedes leer todos los manuales, pero hasta que no estás en el aire, no entiendes el riesgo real. Con el patrimonio es igual: los expertos podemos estudiar, planificar, proponer… pero quienes realmente viven los efectos de un cambio o de una pérdida son las comunidades. Si no las escuchas, tus planes no funcionan", apuntó.

El concepto de “patrimonio vivo” también atraviesa sus ideas. En los países del Golfo, por ejemplo, enfrentan lo que él llama “la nostalgia del futuro”: un impulso de modernización que a veces arrasa con lo que fuimos. Por eso, dice, preservar no es congelar. Es encontrar nuevas formas de hacer que el pasado sea relevante hoy.

PUBLICIDAD

Years of Culture con Qatar (Cedida)

Un puente cultural para el futuro

Este año, Chile y Qatar están unidos por el programa Years of Culture, una iniciativa oficial que busca estrechar lazos a través del arte, la historia y las ideas. La participación de Qatar en la conferencia ICAHM fue solo el inicio: se vienen talleres, exposiciones, residencias artísticas y programas de intercambio entre expertos en patrimonio de ambos países.

“Queremos identificar socios locales, aprender de sus enfoques y construir un programa con impacto real. No solo para este año, sino con un legado a largo plazo”, adelanta Al Jasmi.

En un mundo que a veces olvida el valor de lo intangible, su mensaje es claro: la cultura no es un lujo, es una necesidad. “No estamos hablando solo de piedras. Estamos hablando de la historia de la gente. Y esa historia merece ser escuchada”.