“Fraude Rosa”: La investigación de Nicolás Reyes y Diego Ortiz que nació de la memoria de título de su carrera y se convirtió en libro

Cuando aún sigue parte del país expectante por lo termine de suceder en el caso que involucra a la otrora alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, acusada de presunta malversación de fondos y fraude al fisco por $33 mil millones, dos jóvenes periodistas disfrutan del lanzamiento de su libro de investigación sobre el tema: Fraude Rosa.

PUBLICIDAD

Diego Ortiz y Nicolás Reyes –ambos periodistas titulados de la Universidad de Chile–, en 196 páginas, comparten su investigación profunda y bien documentada, en la cual exponen los excesos, redes y omisiones de la gestión de la exchica Mekano, que se caracterizó por el personalismo, la opacidad y el descontrol financiero. Los comunicadores evidencian la caída de la ex jefa comunal del que era su reino, donde Joaquín Lavín cumplió un rol fundamental al lado de Barriga.

En exclusiva conversación con Publimetro, Nicolás Reyes habló sobre este trabajo, publicado con Editorial Planeta, en la cual se refirió al revuelo mediático de este caso, al papel de Andrea Monsalve, sobre cómo fue el proceso de investigación, a la figura actual del alcalde Tomás Vodanovic, y por último, su opinión en relación a la demora de la audiencia.

El revuelo mediático del caso

De entrada, quisimos saber por qué cree que este caso ha llamado tanto la atención del ojo público. En esta línea, Nicolás dijo: “Primero, Cathy Barriga es una persona que ha estado en la televisión desde, si pensamos en sus primeras apariciones desde el año 95, después ya en el 98 se hace más conocida con La Robotina, Maldita sea, y luego en Mekano ya televisión abierta y todo el mundo viendo Mekano en esos años. Entonces es una persona con quien hemos finalmente crecido… Es un personaje que siempre estuvo y siempre generó alguna polémica, entonces es el ejemplo más claro de cómo el espectáculo pasa a la política”.

“Finalmente vemos en el caso de Cathy Barriga el ejemplo más evidente de la política del espectáculo, donde hay una persona que viene del mundo del espectáculo, de la farándula, de la televisión y busca por medio de su experiencia de vida, su experiencia como lo que ella decía, de ser mamá soltera, de haber estado en la televisión, de ser emprendedora, toda esa experiencia la lleva finalmente a un cargo de votación popular, del cual ella es muy popular. Y eso sumado a que es la segunda comuna más grande de Chile”, agregó.

La pesadilla de Andrea Monsalve para la exalcaldesa

Luego, le consultamos al periodista y uno de los autores de Fraude Rosa sobre el rol de Andrea Monsalve y lo que significó para Cathy Barriga, algo que abordar en las páginas del ejemplar.

“Leyendo el libro y teniendo como una idea más general de lo que se ve, se entiende que es, yo creo, la primera piedra en el zapato que tiene. Eso ocurre dentro de los primeros tres o cuatro meses de su administración. Y después, a pesar de mantenerse ahí, porque finalmente pasa con licencia casi 1.200 días, esta mujer, Andrea Monsalve, luego viene una serie de antecedentes que no tienen que ver con Andrea Monsalve, que tienen que ver con su administración en Maipú, que tienen que ver con los gastos, con la forma en que trataba a su equipo, porque vemos que tuvo problemas con esta mujer, Andrea Monsalve, que era su asesora comunicacional, pero luego tuvo 11 administradores municipales, 5 SECPLA, 7 personas en Dideco… Entonces vemos cómo todos los cargos directivos de la municipalidad fueron cambiando, y luego tuvo problemas con la mayoría de las personas con las que trabajó cerca”, comentó Nicolás.

PUBLICIDAD

El proceso de investigación

Sobre cómo fue este camino de la investigación, el comunicador nos contó que “nosotros veníamos investigando este caso, Diego partió en 2019, yo me uno en 2020, esto fue nuestra memoria de título, entonces es súper gratificante que la memoria de título después la podamos retomar el año pasado y empezar esta investigación para que termine en un libro: no todos tienen la suerte de realizarlo y para nosotros es súper gratificante. Y también entrar en una investigación de largo aliento, creo que eso fue súper bueno para mí también, personalmente, porque se empezó a investigar en base a documentos, a datos que se empezaron a solicitar con mucha anticipación, o sea, estuvimos por lo menos un año y medio trabajando en el libro como a grandes rasgos”.

“Nosotros terminamos la investigación el año pasado, a mediados de año, ya teníamos más o menos los antecedentes todos, pero tuvimos como algunas personas que no querían hablar por miedo a represalia. A mitad del año pasado, en agosto, septiembre, comienzan a salir más antecedentes del caso y la gente empieza también a abrirse un poco más, a hablar con nosotros, entonces ahí conseguimos también como después de ese punto en el cual ya teníamos medio listo el libro, salen más antecedentes y podemos hacer más entrevistas, entonces retomamos toda la investigación y empezamos a incluir nuevos antecedentes que son los que se ven en el libro y más relatos finalmente, que es lo que creo que tiene la virtud del libro, es tener muchos relatos, muchas declaraciones. Entonces uno no solamente conoce los datos, conoce el documento que estaba ahí, sino también conoce la historia que estaba detrás de esos documentos”, añadió Reyes.

La figura del actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic

En relación a lo que ha sido tener que convertirse en el sucesor de Cathy Barriga, como lo es el alcalde Tomás Vodanovic, Nicolás sostuvo que “creo que Tomás Vodanovic ha podido sacarse un poquito el fantasma de Cathy Barriga estos años. Logró una reelección, entonces ya han pasado varios años desde que dejó de ser alcaldesa de Cathy Barriga, pero también en el libro relatamos un poco cómo fue la llegada de Vodanovic, en sus palabras, a la alcaldía, donde comentaba que había muchos funcionarios que no sabían si eran de confianza de Cathy Barriga, había mucho hermetismo, no le contaban muchas cosas. También está el tema de que llega, y la alcaldía estaba bastante deteriorada, el edificio de la alcaldía estaba bastante deteriorado. Cathy Barriga no dejaba mucho que se hiciera aseo, que se mantuviera el edificio por temor a que la espiaran, a que hicieran algo”.

“Además, lo más importante probablemente es que llegó con un déficit muy importante de dinero: hoy en día la Fiscalía habla de 33.000 millones de pesos, que puede variar igual durante el juicio, pero, Vodanovic nos contaba, para una comuna como Maipú, empezar con 33.000 millones de pesos menos es obligatoriamente tener que recortar muchos gastos y repensar los presupuestos, entonces los primeros años fueron bien complejos, donde también, por ejemplo, se tuvieron que crear convenios de pago para pagar las deudas de basura, las deudas de luz con Enel, que eran 6.000 millones de pesos, que se terminaron pagando alrededor de 1.000 millones de pesos solamente en intereses, entonces, se entró con varios peldaños quizás debajo de lo que uno espera en una alcaldía”, complementó la respuesta.

El tiempo de la audiencia

¿Por que ha demorado tanto una resolución y audiencia definitiva? Frente a esto, Nicolás reconoció que “para nosotros también fue súper complejo como reunir todo lo antecedentes… hemos tenido acceso a harto antecedente y sabemos que la Fiscalía también, pero hacer como el cruce entre las declaraciones, los documentos que hay disponibles, porque es difícil tener a disposición todos los documentos de manera inmediata, creo que hace que sea un caso muy complejo como de vislumbrar qué es lo que realmente sucedió“.

“Nosotros en el libro tratamos de dar todo lo antecedente posibles con las conversaciones, con varias cosas que van dando a entender como por dónde iba la malversación de fondos y el delito que se le acusa que es fraude al fisco, pero igual consideramos que tiene un nivel de expertise, un nivel de conocimiento contable y de administración municipal que es bien importante, entonces eso es lo que ha demorado. Finalmente la audiencia, yo estuve yendo a la audiencia, y la Fiscalía presentaba nuevos antecedentes, pedía alguna medida cautelar y generalmente lo que pedía era más días de investigación en base a reportes, a informes que le entregaban otras entidades como la Unidad de Análisis Financiero o la Contraloría. Y para nosotros también escribir este libro es súper importante para que la gente igual esté al tanto de lo que está pasando con este juicio y que cuando inicie el juicio, que creo que no es en tanto tiempo más, pueda tener a su disposición las antecedentes como un ejercicio democrático también”, cerró.

“Es un libro que está bastante entretenido”

Finalmente, Nicolás Reyes hizo una invitación para leer Fraude Rosa, “que cuenta desde adentro cómo se generó este posible fraude, con historias de los propios funcionarios que trabajaron junto a Cathy Barriga y además también ahondamos un poco en el perfil de Cathy Barriga y Joaquín Lavín”.

En el contenido existen temas biográficos, historias interesantes, aunque “hay historias que parten entretenidas pero después a uno le pueden ocasionar como un poco de rabia o indignación”. Según sus palabras, “es un libro que encuentro que está bastante entretenido”.

Si deseas leer un fragmento, o bien, adquirir el libro completo, lo puedes encontrar en Planeta de Libros. También te dejamos el Instagram de Nicolás Reyes: @nico_reye.