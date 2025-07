“Lo único que tengo que hacer es llevar esto a palabras”: Entre Los Archivos, el libro de Alejandro Barros de geopolítica, historia y conflictos internacionales

Alejandro Barros, más conocido como “Buffy” en las redes sociales a raíz de su participación en el pódcast Tomás Va A Morir, donde cumple un rol fundamental junto a Tomás Leiva y Eduardo Carrasco (Edo Caroe), disfruta del lanzamiento de su libro Entre Los Archivos.

Este escrito, que como lo señala en su portada es un viaje de la geopolítica a TikTok –plataforma donde sube cápsulas que en estas líneas se desarrollan con mayor detalle–, en el que nos invita a situarnos en episodios históricos y conflictos internacionales “que te harán ver el mundo como nunca antes”.

Precisamente sobre esta apuesta en papel de Alejandro –quiene tiene estudios en turismo aventura, geografía y relaciones internacionales–, conversó en exclusiva con Publimetro, hablando sobre el proceso de escritura, acerca de los temas que profundiza en el libro, respecto a su visión del interés del chileno por estos hechos y conflictos históricos, entre otras cosas.

¿Cómo fue este proceso de escritura?

“Esto nace muchos años antes con el pódcast que se llamaba Entre los Archivos, que durante la época de los pódcasts, que le digo yo, durante la pandemia, cuando salieron pódcasts así por mayor, también decidí hacer el mío propio. Entre Los Archivos sigue siendo hasta el día de hoy, aunque ahora saco capítulos solamente cuando hay hitos importantes, como por ejemplo cuando fue esta nueva escalada entre Irán e Israel, pero antes era un capítulo semanal. Este pódcast era sobre teoría política, teoría del Estado, relaciones internacionales y geopolíticas. Un pódcast de media hora, muy cabezón, tipo clase, académico: ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son las formas de gobierno? ¿Qué son las monarquías? ¿Dónde hay monarquía absoluta? ¿Qué es la monarquía parlamentaria? ¿Qué es el constitucionalismo? Muy de esa onda. Debo reconocer que para lo que era, que era un pódcast de ultra nicho, le fue bastante bien, siendo el peak de éste la guerra de Ucrania, donde llegué a ser el pódcast más escuchado de Chile –ni yo me la creía–, incluso superé a Tomás Va A Morir, pero es obviamente porque la contingencia así lo ameritaba".

“Lamentablemente, este podcast tenía dos problemas. Número uno, que me tomaba mucho tiempo grabarlo, porque lo hacía yo entero en mi casa con este mismo micrófono acá. Yo lo editaba, yo lo subía, yo lo manejaba, yo hacía el trabajo de red, yo hacía todo. Y porque, además, no me dejaba ni un centavo. Muy buenos números, pero ni un peso. Y por lo tanto, lamentablemente, el apuro de la vida y los proyectos que sí rentaban me hicieron dejarlo un poco atrás, sobre todo cuando empezó Entre Paisajes, que es mi canal de viajes, entonces tenía que decidir uno u otro”.

“Y ahí es donde nació la idea de llevar este pódcast. Llevar al público de este pódcast a un formato mucho más moderno, que es contenido de redes sociales. Y así es que hicimos el TikTok y empezamos a hacer cápsulas. Creo que la palabra TikTok se define por sí sola. Estos videos cápsulas de entre un minuto a dos minutos, sobre temas varios: ¿Qué es la ONU? ¿Quién fue Julio César? ¿Juana de Arco? ¿Qué fue la Guerra de los Cien Años? ¿Qué fue la Guerra de los Cien Días? ¿Qué fue la Guerra de Las Rosas?¿La guerra más corta? ¿La guerra más larga? ¿El lugar más antiguo? Y un montón de temas. Llevamos dos años con eso y más de 200 videos hechos. Y al mismo tiempo, en paralelo, cuando yo planifiqué esto con Víctor, que es el audiovisual encargado, me dijo ‘ojalá esto algún día terminará en un libro’. Y como yo siempre había querido también escribir un libro, dije bueno, ‘ya tengo como el 90% del trabajo hecho, porque tengo los temas investigados, tengo los guiones escritos, los temas los domino, le he hecho marketing a los temas, la gente también los conoce, les pueden llegar más fáciles, lo único que tengo que hacer es llevar esto a palabras’: y así es como nace la idea, por eso se llama de la geopolítica a TikTok. Entonces, son anécdotas. Ojo, cada uno de los temas de los capítulos del libro, si uno busca dentro de las redes sociales, hay un video animado contando lo mismo. Obviamente, mucho menos, más cortito, pero está. Cada uno tiene su equivalente”.

¿Cómo decidiste qué temas iban a ir?

“En un principio, decidir cuáles iban y cuáles no, tuvo más que ver con el proceso de avance de lo que habíamos hecho, porque cuando yo empecé a escribir el libro, más o menos las cápsulas que teníamos hechas equivalían a eso. Escribí más capítulos. Al principio tenía como 54: cuatro quedaron fuera, porque decidimos con el editor sacar un número redondo, y si nos va bien, bueno, en el otro tomo va eso. Pero cuando yo empecé a escribir el libro, tenía más o menos 50, un poquito más de cápsulas hechas, que al final era como llevar todo el contenido. Hoy en día tengo más de 200, porque el libro no lo empecé a escribir, obviamente, antes de ayer, lo empecé hace más de un año. ¿Cuál discriminar y cuál dejar fuera? Yo dejaría todas dentro, porque de verdad hay mucho material que queda fuera, y la idea es esa, si es que el libro tiene buenas ventas, ojalá sacar un tomo dos, y hay hasta contenido para un tomo tres, porque anécdotas relacionadas –todas estas, tú sabes, son anécdotas relacionadas a la geopolítica, a los conflictos entre naciones, y también a la guerra– y hay para contar por millones, entonces, simplemente, la selección fue una selección funcional, un funcional para poder sacar un libro con buen contenido, pero queda mucho más por ser contado”.

¿Crees que al chileno le interesa estos hechos históricos?

“Yo creo que nosotros estamos viviendo una época que es súper emocional. Yo creo que la gente sí está interesada, pero aborda todo desde una manera súper emocional, y los que somos teóricos del asunto, yo estudié un grado, un posgrado y después un diplomado en estos temas. Los que somos teóricos y hablamos desde el lenguaje académico, que muchas veces es súper distante a la gente, nos damos cuenta que muchas veces se habla mucho desde la guata. De hecho, la idea del nacimiento del primer pódcast de Entre los Archivos, el que era pódcast con voz, nació por eso, porque nace un poquito después del Estallido Social. Yo me acuerdo que cuando salió el tema de la Constitución fue muy divertido porque yo acababa de terminar, hace tres días atrás, literalmente, el ramo de Derecho Constitucional, entonces tenía súper claro lo que era una Constitución. De hecho, uno de los primeros capítulos que grabé para ese pódcast era ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve una Constitución? Hablando, porque todo el mundo decía queremos nueva Constitución para esto, pero es que eso no va en las constituciones; eso es ley, eso no va en las Constituciones: eso es una normativa. Siempre mi idea fue llevar, tratar de acercar la teoría de las ciencias políticas o la educación cívica para que la gente pueda tener. A mí nunca me molestó que se hiciera el debate, pero para mí era súper importante aportar que el debate se hiciera utilizando los términos correctos, con los conocimientos correctos, con una perspectiva mucho más constructiva que simplemente emocional. Entonces, así nació el podcast. Entonces, yo creo que no es que haya desinterés, sino que más bien hay muy poco conocimiento, ya sea de educación cívica o el siguiente nivel de teoría de las ciencias políticas como para poder tener un debate muy constructivo, con una altura de mira alto, y sobre todo, sin decir frases de eslogan –que esto pasa para los dos lado– que son súper bonitas en las palabras, pero con un vacío de contenido brutal, porque las palabras no significan eso. La gente llega a los candidatos presidenciales prometiendo cosas que los presidentes de la República no pueden hacer, porque la Constitución no les permite hacer esas cosas. Ahora, yendo al TikTok, creo que ahí dimos en el clavo en el sentido de que muchas de estas anécdotas, que son anécdotas y contribuyen a cómo están formadas las sociedades hoy en día, las grandes guerras mundiales, la formación de la democracia, cómo cayeron las monarquías en Europa, etcétera, como la gente los mira tan anticuados, quizás ve como que son historias, y yo no quiero saber eso, pero si tú, y ahí es lo que hacemos nosotros, buscas la manera de contarlo de manera entretenida, y esa es la gracia del libro: que tiene anécdotas que son ridículamente como casi divertidas, en un ambiente de guerra, que eso nunca es divertido. Entonces, creo que por ahí se puede enganchar para que la gente se meta en el mundo de la teoría de las ciencias políticas, que siempre, ni siquiera voy a decir que en estos tiempos es más importante, no, siempre es importante, eso es lo que yo creo".

¿Siempre quisiste escribir un libro de esta índole?

“No, y eso fue yo creo el acierto que me ayudó mucho a mí, porque yo siempre había querido escribir, porque en el mundo de la academia, en el mundo de las universidades, siempre como que lo que te inculcan es que lo mejor, o lo más grande que puedes llegar a ser es escribir: escribir un paper si trabajas en carrera científica o escribir un libro si trabajas en humanidad. La escritura, eso es lo que te define como bien, entonces siempre estuvo en mi cabeza como uno tiene que hacer un libro, o sea, sobre todo que yo vengo, mi mamá trabajaba en editorial y mi casa siempre estuvo con libros, siempre estuvo en mi cabeza que el logro prácticamente que uno podía lograr en la vida era hacer un libro. Escribir no es fácil... yo dos veces antes había intentado escribir un libro, uno sobre navegación y uno de teoría de las ciencias políticas, pero me cuesta más, porque temas más densos, más complicados, me empiezo yo mismo a ir por las nubes; soy muy disperso, entonces, al final, no sé, es como, hasta aquí descubrí esto, y si es que me lo hago fácil a mí, me lo hago fácil a los lectores, y escribo cosas cortas, amigables, anecdóticas, entretenidas, y punto. No tengo por qué tampoco revolucionar el mundo de la lectura. Quizás en 20 años más pueda darme ese gusto. Mi primer libro que sea algo fácil de entender para la gente, y también fácil de escribir para mí”.

Tu experiencia como comunicador en Tomás Va A Morir y en Entre Paisajes, ¿te sirvió para escribir el libro?

“De todas maneras... Número uno, Tomás Va A Morir me ha servido como plataforma para poder contar e investigar muchas de las anécdotas que contamos. Los auditores más fieles de Tomás Va A Morir se van a dar cuenta que muchas historias han sido contadas en el pódcast más de una vez, sacando mucha risa, dando para muchos temas de conversación. La más trillada de todas es la del Chancho de Tirpitz, que es un chancho que se convirtió en héroe durante la Primera Guerra Mundial, y que... lo hemos contado en el podcast un millón de veces. Una historia muy buena, que pasó acá, es entre dos embarcaciones de la Primera Guerra Mundial: una embarcación alemana, el Dresden, y el HMS Glasgow, británico, que se enfrentaron en las costas de Chile... el Dresden está hundido acá, en territorio marítimo chileno. Y con el resto del proyecto también, sobre todo, obviamente, Entre Los Archivos (pódcast), por algo el libro lleva el nombre, porque el 90% viene de ese proceso que fue pasar desde lo que yo estudié, a un pódcast de geopolítica, luego a TikTok y finalmente el libro. Y con Entre Paisajes, lo empecé como en paralelo mientras empecé a escribir el libro, pero es un programa de viajes que está muy centrado también en la historia de los conflictos territoriales. Entonces, sí, ha sido un crecimiento personal y profesional súper integral... como yo trato de meter la persona que soy en todos los proyectos, libros, pódcasts, viajes”.

La invitación de Alejandro a leer Entre Los Archivos

“Siempre voy a invitar a la gente a que se sumerja en la lectura. Aunque ya no es el único medio de comunicación que hay –hoy existen las radios, los pódcasts, los videos, los documentales, YouTube, hay muchas maneras de absorber información–, la lectura tiene el peso y el estigma de que aún así sigue siendo la manera más fiable de adquirir buena información: la información de calidad sigue estando en los libros. No va a ser siempre así… va a llegar un momento en que esto se va a dar vuelta, pero al día de hoy la buena información está en los libros. También hay muy buenas historias de fantasía en los libros”.

“Que la gente agarre el hábito de la lectura es muy bueno. Y qué mejor manera que partir con Entre Los Archivos que son anécdotas interesantes, cada una de ellas es real, pasó, nos ayuda a comprender el mundo moderno, de fácil lectura, sirve para adolescentes, incluso para niños, y además ayudan a la industria editorial chilena”.

Si deseas leer un fragmento del libro, o bien, quieres adquirir el ejemplar, lo puedes hacer a través de Planeta de Libros.