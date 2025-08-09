Préstamos informales: expertos entregan consejos prácticos para enfrentar el endeudamiento y cuidar la salud mental

En los últimos días han surgido variados antecedentes respecto de la investigación por el asesinato del “Rey de Meiggs”, crimen que no sólo ha involucrado el nombre de famosos rostros, sino que ha puesto en la discusión de expertos la pregunta de cómo pueden afectar las deudas en la salud mental de las personas y qué dice la ley ante esto.

Cherie Alderete, abogada especialista en insolvencia financiera y CEO de Tu Asesora Legal, explicó que los préstamos informales no tienen contrato formal, ni regulación y muchas veces son ofrecidos por redes ilegales.

“Estos surgen en contextos de desesperación, cuando la persona ya no puede obtener financiamiento en bancos o casas comerciales, o bien, cuando su situación en DICOM la excluye del sistema”, indica.

El riesgo de los préstamos informales

Según la encuesta financiera de los hogares realizada por el Banco Central de Chile, en 2021 el 5,4% de los hogares tenía deuda informal. La principal motivación para endeudarse por canales informales era para cancelar otras deudas, seguido de la compra de mercadería y otros bienes no durables y el pago de tratamientos médicos.

Si se ponderan por cantidad de deuda informal, la principal motivación es para pagar tratamientos médicos, seguido de cancelar otras deudas y la adquisición de un inmueble.

En relación a los peligros de recurrir a préstamos informales no sólo son económicos, indica la abogada, sino también “de carácter emocional, social y legal”. De estos, los principales riesgos se encontrarían serían:

1.- Intereses excesivos que multiplican la deuda original en poco tiempo.

2. Falta de regulación, lo que significa que no hay contrato, ni respaldo legal en caso de abusos.

3.- Amenazas, hostigamiento y violencia, especialmente en redes donde operan prestamistas ilegales.

4.- Círculo vicioso de endeudamiento, donde se pide un préstamo para pagar otro, profundizando la crisis económica.

5.- Impacto psicológico, con altos niveles de ansiedad, miedo y aislamiento.

Efectos del endeudamiento

Alderete también señaló que este es un fenómeno silencioso, pero que cada vez es más frecuente en el país.

“Aquí la gente se mueve desde la desesperación, la urgencia, el dolor y de todo eso se aprovechan para imponer condiciones abusivas, intereses descontrolados y prácticas coercitivas”, advierte.

Con relación a la salud mental, Daniela Troncoso, psicóloga clínica de Dreamoms, indica que las consecuencias que puede arrastrar el alto endeudamiento son las de “generar un estado persistente de estrés financiero, que activa respuestas de alerta en el cuerpo. Esto suele manifestarse en síntomas como ansiedad, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, e incluso depresión”.

A la larga, la profesional asevera que “esta carga emocional puede deteriorar la autoestima, provocar sentimientos de vergüenza o fracaso, y afectar negativamente las relaciones interpersonales, llevando al aislamiento social”.

Por lo mismo, la experta entrega algunas recomendaciones a quienes padecen de una crisis de salud mental por deudas.

1.- Normalizar lo que sienten: una crisis de salud mental causada por deudas es una respuesta emocional válida frente a una situación percibida como amenazante.

2.- Buscar apoyo emocional y profesional: puede ser a través de un terapeuta, grupos de apoyo o redes/personas de confianza.

3.- Separar el valor personal del problema financiero: tener deudas no define a la persona, aunque es común que la autoestima se vea afectada ante deudas prolongadas y difíciles de resolver.

4.- Fortalecer la capacidad para tomar decisiones financieras: estas deben ser conscientes y sostenibles, lo que implica educación, autoconocimiento y acompañamiento para recuperar el sentido de agencia y fomentar una relación más saludable con el dinero.

Por otro lado, la abogada de Tu Asesora legal recomendó que “en lugar de buscar soluciones rápidas y riesgosas, existen caminos legales, humanos y efectivos para enfrentar el sobreendeudamiento”, que se podrían traducir en los siguientes consejos:

1.- Acércate a la Ley de Insolvencia: la renegociación de deudas es un procedimiento gratuito, sin abogado, y permite ordenar las finanzas con respaldo legal.

2.- Infórmate antes de endeudarte: aprende a distinguir entre deuda buena (planificada, con respaldo) y deuda tóxica (para cubrir huecos).

3.- Optar por la liquidación: da la opción de pagar con bienes y comenzar desde cero, sin preocupaciones, recuperando la salud mental al ciento por ciento.