Las polémicas frases que marcaron el paso de Huenchumilla en la Intendencia

Este martes Francisco Huenchumilla dejó su puesto como intendente de La Araucanía luego que el Gobierno le pidiera la renuncia.

Esto en el marco de diversos ajustes en las autoridades regionales, en donde también salieron los intendentes de Arica y Parinacota, y de Los Lagos.

En el caso de Huenchumilla, durante sus 17 meses a cargo de la zona, protagonizó diversas polémicas, siendo cuestionado en diversas ocasiones por su actuar.

En ese sentido, recordamos algunas de sus frases que más dieron que hablar en los medios de comunicación:

“Estoy dispuesto a quemarme a lo bonzo en la plaza de Armas de Temuco por la paz social en La Araucanía”. Huenchumilla en inauguración del Encuentro Empresarial de dicha región.

“Yo asumo mi responsabilidad política como autoridad, pero no por mi discurso, yo lo mantengo. Aquí hay un problema político de fondo. La multigremial que no hable mucho, porque ahora hablan, pero en su Gobierno la Multigremial era un gatito de chalet, miau, miau, miau (…) no decían nada y ahora se alzan como los grandes líderes, por favor seamos serios”. El intendente tras recibir críticas por su actuar.

“Todo hecho de esta naturaleza es condenable, más allá de las ideas que haya detrás. Creo que aquí se están yendo al chancho y eso es inaceptable”. Huenchumilla tras un atentado que dejó cuatro camiones incendiados.

“La renuncia se presenta ante la Presidenta de la República porque ella me nombró (…) no voy a presentar mi renuncia porque a algún pelotudo envidioso le de alguna pataleta. Es todo lo que quiero decir, eso es todo lo que quiero decir. El que venga el sayo que se lo coloque”. Huenchumilla molesto tras una reunión con parlamentarios de la Nueva Mayoría y el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.

“Yo estuve en una reunión privada y cuando es una reunión privada entre autoridades yo no cuento lo que sucedió en esa reunión. Si alguien, que puede ser un pelotudo, quebranta esa regla que la haga. Yo quiero decirles a todos los parlamentarios: no soy candidato a nada, para que se queden tranquilos”. La segunda frase polémica tras dicha cita.

“(Gustavo) Hasbún es un hiperbólico. Tiene dos connotaciones, o que es muy exagerado o que es muy boludo. Yo se lo dejo a la gente que tome su juicio sobre el señor Hasbún”. Huenchumilla respondiendo críticas del diputado UDI.

“(Fui) objeto de una amenaza y de un chantaje (…) Este sujeto utiliza dos o tres teléfonos y me manda un Whatsapp en que me amenaza, bajo apercibimiento, por así decirlo, de que esto me va a costar muy caro, porque él puede ir a los medios, señalando que yo habría hecho objeto de acoso sexual a una ex empleada de mi casa”. Esto indicó tras la denuncia por extorsión y chantaje contra una ex empleada doméstica de 19 años que lo acusó de abusos sexuales.

“Al Gobierno le gusta un intendente que se quede callado, que le tenga temor a las autoridades, que no tenga opinión. En ese sentido, yo creo que soy una piedra en el zapato, y más encima que se atreve a hacer una propuesta, ese mismo día me pide la renuncia, entonces yo creo que el Gobierno está cometiendo los mismos errores que viene cometiendo hace tiempo”. Huenchumilla tras su salida del cargo.

“Supongo que piensan volver a los tiempos en que hay que agarrar a la gente a palos, yo espero que no”, señaló Huenchumilla sobre la política de Estado en La Araucanía.