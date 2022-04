EU lanza pasaporte no binario para trans e intersexuales

Pasaporte eu no binario Foto: AP / Dreamstime / Especial

Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género “X” en octubre 2021, un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres, dijo el Departamento de Estado el miércoles. Se espera poder ofrecer la opción a personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año, informaron las autoridades.

La enviada diplomática especial de Estados Unidos para derechos LGBT, Jessica Stern, dijo que el paso es histórico y celebratorio, y agregó que coloca los documentos del gobierno en línea con la “realidad vivida” de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas.

“Cuando una persona obtiene un documento de identificación que refleja su verdadera identidad, se vive con mayor dignidad y respeto”, dijo Stern.

El departamento no dijo a quién se le emitió el pasaporte, argumentando razones de privacidad. Un funcionario del departamento se negó a decir si se trataba de Dana Zzyym, una persona intersexual residente en Colorado que ha estado en una batalla legal con el departamento desde 2015.

A Zzyym se le negó el pasaporte por negarse a marcar masculino o femenino en la solicitud. De acuerdo con documentos, Zzyym escribió “intersexual” sobre las secciones marcadas “M” y “F” y solicitó una marca “X” de género.

El Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que eso tomaría tiempo porque requeriría una extensa actualización de los sistemas de computadoras.

Estados Unidos se suma a un puñado de países, incluyendo Australia, Nuevo Zelanda, Nepal y Canadá, en permitir que sus ciudadanos designen otro género, aparte de masculino o femenino, en sus pasaportes.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el pasado 31 de marzo, se anunció el acceso total a las personas que deseen obtener esta nueva modalidad de pasaporte con el objetivo de simplificar los trámites administrativos de las personas trans y no binarias.

En Estados Unidos, al menos 1 millón 200 mil personas se denominan como no binarias, según un estudio de la Universidad de California publicado en junio de 2021.

D. Ojeda, del estado de Virginia, ya contaba con una licencia de manejar con género “X”. Comentó que solo tuvo que solicitar una cita y llenar el formulario con la casilla “X”.

En otras regiones estadounidenses, representantes republicanos han promovido cambios desfavorables para las personas transgénero, durante un clima político polarizado por temas de género e identidad.

D. Ojeda, nacido en Perú, desea estrenar su nuevo pasaporte para reunirse con su familia en su país natal. “Mi familia aún no me entiende, siguen sin usar el nombre que deseo”.

“Cuando pretendía ser una mujer, y de verdad lo intenté mucho, siempre había algo que me molestaba”, D ya no desea tener el nombre femenino que tiene por nacimiento. “Con esto, el mundo me parece ahora más seguro”, dijo.

