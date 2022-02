Apareció la chilena extraviada en Ecuador: “Tuvimos un problema como toda pareja, pero está solucionado”

Finalmente en horas de este miércoles apareció Vania Morales, la joven chilena que estaba desaparecida en Ecuador, donde mantiene una relación con un hombre que conoció por redes sociales.

El hecho había sido denunciado por su familia tras una última comunicación con su padre donde la joven madre de un hijo de 5 años pedía ayuda, e incluso le había mostrado algunos moretones.

En conversación con 24 Horas, la joven chilena entregó un testimonio que dio cuenta de lo que había sucedido en estos últimos días, donde no mantuvo comunicación con su familia generando una gran preocupación.

“Estoy bien, ahora estoy aquí con mi pareja, habíamos tenido un problema como toda pareja, pero lo solucionamos, todo normal”, comenzó diciendo la joven para luego incluso confirmar que “ahora nos vamos de vacaciones con el papá de él. Fue una discusión ingenua, fue algo tonto. No, no me agredió, fue como toda pareja.

Luego profundizó:” Dentro de esa discusión que tuvimos con Gabriel, fue un problema familiar, no tanto con él, sino problemas acumulativos con la familia de él. Yo, sin tener conocimiento de los efectos de la clonazepam, ese día yo me quedé dormida con los efectos de la pastilla, él me trató de despertar y yo desperté amorosa, después me puse más agresiva, y él para sostenerme se puso arriba mío en la rodilla, para no golpearme”.

Respecto a la situación de su hijo de 5 años, que también fue denunciada por su expareja, Vania comentó que “él tiene el número de acá para llamar al niño, desde que yo me vine, lo habrá llamado cuatro veces nada más y yo llevo cinco meses aproximadamente”.