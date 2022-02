“Esto es un robo”: Debate en redes sociales por precios de platos en restaurante de Angelmó

A través de redes sociales, se ha generado un acalorado debate luego que se viralizara la cuenta de una consumidora que fue a un restaurante en Angelmó, región de Los Lagos.

En Twitter, la mujer compartió una fotografía de lo que fue su consumo, denunciando que los precios eran “un robo”, además de que cuando fue, no le entregaron la carta para conocer los mismos.

En la fotografía, se pueden ver: 4 pailas marinas a 72 mil pesos, un salmón a 14 mil, un chupe a 18 mil, un pollo por 12 mil, seis bebidas por 12 mil y ocho mil pesos por dos jugos.

Además, se le cobró $14.800 por la propina.

“Esto es un robo, no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta”, escribió la clienta en Twitter

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠 pic.twitter.com/nsSXyyQous — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

Según Soy Puerto Montt, la clienta fue identificada como Xiamara Santana, quien relató que fue a comer el pasado lunes 7 de febrero junto a su familia (de ocho personas) al recinto.

“Yo encuentro que es un asalto, con esa plata comes una semana por lo menos, vas a comprar a Angelmó mariscos o lo que sea y cocinas y no te roban todo ese dinero. Yo sentí que fue un robo por eso me piqué y dije ‘esto no se va a quedar así’”, aseguró.

“Esos precios son de un restaurante un poco más fino, pero no de un lugar popular donde va toda la gente que en realidad viene a Puerto Montt y quiere conocer Angelmó (...) Esto mata el turismo, ¿quién va a querer ir a comer a Angelmó por ese precio?, ¿más encima ir con familias grandes?”, decretó Santana.