Hoy se vota polémica norma que propone disolver los poderes del Estado

Esta jornada la Comisión de Sistema Político votará la polémica iniciativa presentada por María Rivera, y otros siete convencionales, a fin de disolver los poderes del Estado.

En su reemplazo, los representantes proponen que se instale una “asamblea plurinacional y popular” integrada sólo por representantes de la “clase trabajadora”, y que asuman todas las funciones del Estado.

“Lo que planteamos es cambiar el tipo de Estado. El Estado que conocemos hoy, desde su origen, ha estado en manos del poder, lo que significa que quienes ocupan todos los cargos en las instituciones, son representantes de ese poder”, explicó la convencional.

En el mismo sentido, detalló que lo que que se pretende es que el poder llegue a manos de la clase trabajadora.

Sin embargo, la iniciativa a recibido varios cuestionamientos por lo que es poco probable que prospere, ya que son varios al interior del órgano que estiman que la propuesta está fuera de los márgenes establecidos.

El exvicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, aseguró que esta iniciativa “está fuera de los márgenes culturales dentro de los cuales se está llevando a cabo adelante la discusión política”.

Aun cuando la considera legítima, recalca que “no tiene ninguna posibilidad de avanzar, no sólo porque no tenga los apoyos y los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución del poder y desconcentración del poder que alienta a este proceso constituyente”.