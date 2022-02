Jugador fue expulsado por orinar en la cancha mientras hacía calentamiento

Un insólito hecho se produjo en la Serie D del fútbol italiano, luego que un jugador fuese expulsado por orinar en la cancha durante el calentamiento.

Según rescata SPORT, el hecho ocurrió en el duelo entre el Cavese y el Santa María Cliento, cuando Paolo Lomasto, uno de los nuevos fichajes del Cavese, fue llamado por el técnico para que ingresara en los minutos finales.

Sin embargo, Lomasto -al parecer- tenía muchas ganas de ir al baño y en vez de contenerse, decidió orinar a un costado de la cancha previo a ingresar a la cancha.

El hecho fue visto por el árbitro del partido, quien sin haber entrado a la cancha, decidió expulsarlo por su acción.

Adicionalmente, Lomasto recibió una fecha de castigo.

El día que Jorge Valdivia habría orinado en cancha jugando por el Palmeiras:

Pese a lo surrealista de la escena, no ha sido la única vez que un jugador de fútbol ha orinado en una cancha de fútbol.

Es recordado el episodio que tuvo el ex volante de La Roja, Jorge Valdivia, quien en 2011, jugando por el Palmeiras, quien fue captado por una cámara a un costado de la cancha, aparentemente orinando, en un duelo ante el Santo André, por los octavos de final de la Copa de Brasil.

Sin embargo, a diferencia del caso reciente, el “Mago” no fue expulsado por su acción, e incluso, en varios programas de televisión brasileños a los que era invitado, bromeaban con la acción.

En su momento, Valdivia aseguró a la prensa brasileña que no había orinado en la cancha: “Fue el gas lacrimógeno que estaba atrás y me di vuelta. Estaba con el pantalón en la mano porque me dolía el muslo y estaba sintiendo dolor. No hay pruebas, así que es mentira”.