Confirman que refugio para migrantes en Colchane está colapsado

Autoridades de Colchane informaron que se encuentra colapsado el refugio dispuesto para albergar a migrantes que ingresan de forma irregular al país, situación que se ha agravado en los últimos días con el paro y movilizaciones de los transportistas que impiden que estas personas se trasladen hacia otras zonas del país.

El Dispositivo de Primera Respuesta de Colchane ya no puede recibir más migrantes, según relató el encargado de este campamento, Iván Ribera.

“Ahora lamentablemente por el tema del paro nos hemos quedado como estancados. La idea es que acá vaya bajando gente diariamente a Iquique, antes de ayer bajamos a 100 personas, ayer teníamos que haber bajado a 60, teníamos que haber bajado a otro lote hoy, pero por el asunto de la paralización de las carreteras nos quedamos estancados y estamos a full de capacidad ahora en el campamento, solamente a la espera de la solución que nos puedan dar para que ya se reactiven las carreteras y poder así, empezar a retomar el flujo de la gente”, afirmó.

Colapso de migrantes

Rivera dijo que en el campamento se le ha dado prioridad a las familias con niños. Cuya estadía en una situación normal no podría superar los dos días, sin embargo con las movilizaciones de los transportistas estas se pueden alargar.

Esto, a pesar que el ingreso de migrantes irregulares por los bofedales de Pisiga Carpa ha disminuido, en comparación a días anteriores, de acuerdo a la capitana del Ejército Francisca Messone.

“Actualmente, el ingreso de personal extranjero ilegal al país ha sido en porcentaje mucho más disminuido que en otras fechas (...) significando de algún modo un beneficio para nuestro país, debido a que las personas ya están entendiendo el proceso al que deben regirse en el tema de la migración”, explicó.

Para los migrantes, en especial venezolanos, es incierto su futuro una vez ingresado a Chile. Esto, porque están conscientes de las movilizaciones de los transportistas debido al asesinato de Bayron Castillo a manos de sus coterráneos.

“Debido a la muerte de un gandolero chileno han cerrado las vías y ningún transporte nos quiere llevar a ningún lado. Nosotros somos personas buenas no somos personas malas”, dijo Osvaldo García, extranjero que ingresaba al país acompañado de su esposa y sus dos hijos.

Por su parte, Leandro Ramírez, joven venezolano que ingresó hace tres días a Chile, relata que él no hizo ingreso al Dispositivo de Primera Respuesta, pero de igual manera le tomaron su auto denuncia y su test de PCR, el cuál salió negativo. Señala que lleva seis años fuera de Venezuela y se dirige a Puerto Montt, donde lo espera su hermana y espera poder retomar su tratamiento antiretroviral para VIH, que debió suspender hace cuatro años.

“No tengo idea cómo recibir ayuda humanitaria para mi tratamiento, para regularizar mi tema inmunológico. Con esto de la altura y el hambre me siento muy cansado, camino entre dos y tres kilómetros y debo parar porque no me siento muy bien”, señaló.

La situación en Colchane se está volviendo un cuello de botella, ya que junto con aquellos que se auto denuncian se suman los que no pueden tomar un vehículo para llegar Iquique por el corte de caminos.

Para el alcalde de la ciudad, Javier García Choque, esta es una situación que se va a poner insostenible si se mantiene en el tiempo.

“El corte del tránsito por las carreteras nos produce una falta de suministros básicos para nuestros pobladores, si se suma al constante número de migrantes que se van manteniendo en nuestro territorio y que ya no caben en los refugios tenemos una bomba de tiempo que pueden desembocar en una tragedia”, aseveró.