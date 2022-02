“No te vamos a violar, m…”: conductor grabó cómo fue acosado por un grupo de pasajeras

Un joven conductor de una aplicación de transportes se filmó siendo acosado por un grupo de pasajeras mientras realizaban un viaje durante horas de la madrugada de este domingo en Paraguay.

Las jóvenes, en aparente estado de ebriedad, lo tocaron e hicieron insinuaciones, insultándolo luego de que se negara a los ofrecimientos de las mujeres que venían de una fiesta.

El afectado registró el incómodo y violento momento con su celular, para luego subir el video a TikTok, desde donde se viralizó a todas las redes sociales.

“Ya saben, si no te dejás acosar, sos un amargado. No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, escribió el joven en la publicación original.

En el video de un minuto se puede ver distintos momentos en que una de las mujeres sentadas en el asiento del acompañante tocó al joven conductor y le hizo insinuaciones. Así fue que el chofer reaccionó, lo que provocó el enojo de la mujer.

“No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, lo insultó ella. “¿Por qué sos así? No te vamos a violar maricón. ¿O no te gustan las mujeres?”, continuó, según puede verse en el video.

Tras negarse en varias ocasiones a las insinuaciones de las pasajeras, una de ellas dijo: “Es un amargado, no debe ser así, 20 años tiene”.

Revisa el video acá: