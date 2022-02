Revuelo en redes por dichos de Sergio Pérez: los dirigentes camioneros “somos apolíticos”

Sergio Pérez Jara nos señala que carece de una ideología política definida o no muestra interés por los asuntos relacionados con la política.

Sr. Pérez, somos we.. de 05:00 am a 05:15 am.

Tan Nefasto y miserable que sigue esperando más beneficios de#PeorGobiernoDeLaHistoria pic.twitter.com/lHLKTXtQUd