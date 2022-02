“Rey del Oro” se cansó de callar y asegura que Parived y Tonka Tomicic le deben $40 millones

Harold Vilches, más conocido como el “Rey del oro”, entregó más antecedentes del caso de contrabando de relojes robados, que tiene a Marco Antonio López, Parived, como investigado.

En conversación con “Mucho Gusto”, Vilches precisó que “quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”.

“Les vendí unas monedas de plata. Los respaldos de la transacción de las monedas de plata están por correo, en los que Tonka responde a través de su correo personal diciendo que acepta la cotización”, sostuvo.

“Me dieron unos cheques, los cuales resultaron estar protestados. Yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado (el dinero). Me deben aproximadamente 40 millones. Tengo los documentos que acreditan un pago pendiente”, dijo.

Parived, pareja de Tonka Tomicic, es investigado en causa por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo.

Investigación en curso

Estas declaraciones se suman al reportaje que este domingo dio a conocer La Tercera, donde se da cuenta de los vínculos que tendría la pareja de la animadora Tonka Tomicic con un conocido prestamista que ha sido investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo, Domingo Jalil.

En medio de la investigación, personal de la PDI interceptó el teléfono del anticuario y ahí, captaron una conversación donde este le decía a Jalil: “Tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos”.

Asimismo, en un informe elaborado por la policía especializada, al que tuvo acceso el citado medio, se indica que “mientras Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: “Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día”.