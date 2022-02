“Estoy convertida en una vieja de m..”: la frustración de adulta mayor tras fallido trámite por la PGU

Un conmovedor episodio de frustración de una adulta mayor que esperaba ser atendida en una oficina de ChileAtiende en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, fue registrado en vivo en un noticiario. Todo en medio del revuelo por hacer los trámites para poder recibir la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU).

A pesar de sus intentos y puntualidad, a la mujer se le fue denegado el ingreso ya que no contaba con los documentos necesarios para realizar las diligencias. Esto además de una caída de sistema en el lugar.

En conversación con Meganoticias, la afectada explicó que “vine como hace dos semanas para buscar la clave y la hicieron funcionar porque yo no tengo celular. Otra persona la hizo funcionar por celular la clave para postular a la PGU y ahora no funciona”.

“Vengo ahora y me dicen que no hay número. Yo creo que esto no puede ser, deben dejar entrar a la gente y que esperen adentro”, agregó.

A lo que la periodista del canal señalado le preguntó: “¿Cuál es su nombre y qué edad tiene?”.

Sin embargo, la vecina no respondió la pregunta y se descargó entre lágrimas. “Ya estoy convertida en una vieja de mierda, entonces me da rabia. Uno tiene como que mendigar aquí para que la atiendan”, se lamentó.

“¿Cómo podemos ayudar a la señora? Hay mucho calor y hay gente muy adulta”, le consultó la comunicadora a una funcionaria que recibió a los adultos mayores en el ingreso de la oficina.

“Todos son adultos, todos son adultos mayores. En este minuto no tenemos sistema PGU, hemos estado toda la mañana con incidencias en el sistema”, explicó la funcionaría.

“Ella no trae una liquidación de sueldos, entonces tampoco podemos adivinar qué es lo que ella...”, alcanzó a decir, antes de que fuera interrumpida por una nueva consulta de la adulta mayor.

“Con el carnet ustedes pueden ver”, le reclamó la mujer que segundos antes manifestó su frustración.

“Es otro sistema”, le replicó la trabajadora.