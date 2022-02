“Lo maté porque no tenía plata”: Dejan en libertad a madre que asesinó a su bebé de tres meses

En 2013, Micaela Roxana Díaz asesinó a su bebé de apenas tres meses, asegurando que lo hizo porque “no tenía plata”.

Según rescata TN, el hecho ocurrió en Santiago del Estero, Argentina, cuando la joven tenía 18 años. En aquel momento, fue sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, tras varias apelaciones y reducciones de penas, la condena de la mujer se redujo a ocho años y esta semana recuperará su libertad.

Según el citado medio, el cuerpo del bebé fue encontrado en una zanja, donde lo había lanzado su madre tras haberlo asfixiado. En un principio, la joven aseguró que un grupo de desconocidos había secuestrado al menor, sin embargo, con el curso de la investigación, confesó el crimen.

“Lo maté porque no tenía plata”, aseguró.

En su momento, en medio de las diligencias y el juicio, Díaz aseguró que se encuentra arrepentida por lo ocurrido.

“Sé que Dios me ha perdonado. Lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo. Que el Tribunal disponga lo que considere”, señaló.