Mujer fue golpeada por su mejor amigo en Melipilla: hombre la agredió ebrio delante de su hijo de 4 años

Iralys Gutiérrez, una joven venezolana, denunció que fue agredida de golpes por parte de quien fuera su mejor amigo, en un hecho ocurrido en la comuna de Melipilla, región Metropolitana, hace unos días.

A través de un registro viralizado en redes sociales, la víctima da cuenta que el hombre quien era su amigo hace 2 años comenzó a agredirla mientras conducía en estado de ebriedad y delante de su hijo de 4 años.

En declaraciones a 24 Horas, la joven señaló que “se molestó y me pegó dos veces en el rostros, luego yo agarré el teléfono lo grabé y me volvió a pegar, en total fueron 4 veces que me pegó en el rostro”.

El hecho ocurrió cuando tras una junta de amigos, el hombre en estado de ebriedad decidió ir a dejar a la joven agredida a su casa en la comuna de Santiago.

Atención #Chile esta joven Venezolana Iralys Gutierrez fue agredida físicamente y verbalmente el día 8/02/22 por un amigo teme por su vida y la de su bb ya que se encuentra sola .En su instagram Iralys25 pueden confirmar toda la información RT por favor 👇 pic.twitter.com/CW7chRMwh8 — Yezi Seijas🇻🇪♥️🇩🇪 (@YeziSeijas) February 11, 2022

“Me sacó a mi y a mi hijo a empujones del auto, nos tiró al piso y me jaló del cabello y se fue, en este momento me da miedo salir de mi casa, tuve que llevarle mi hijo a su abuela”, relató la afectada.

Iralys decidió publicar la imagen de su rostro golpeado en redes sociales y ese mismo día acudió a Carabineros, quienes tras un operativo logró la detención del agresor.

“Recibimos la denuncia de una mujer quien había sido agredida y amenazada por un sujeto en la comuna de Melipilla, el hecho de que la denuncia haya ingresado oportunamente a los canales de Carabineros, permitió realizar diligencias logrando la detención del sujeto”, señaló el mayor Juan Morales.

Sin embargo el acusado quedó en libertad a la espera de un juicio oral.

Advertencia: el video contiene fuertes imágenes