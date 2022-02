“Te voy a sacar con arma”: mujeres de video en playa Metri quedaron citadas a la Fiscalía

“Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”. Esa fue la frase que impactó del video viral, protagonizado por dos mujeres en playa Metri en Puerto Montt.

Una joven, Fernanda Nieto, estaba en un acceso a la playa y es increpada por una mujer, Ximena Schott, quien le dice que ese lugar es “un lugar de conservación” y no se le permite el ingreso a todo el mundo.

Sin embargo, a medida que va pasando el video, la situación se va poniendo más tensa, y luego va cambiando su versión, pasando de que el sitio es “un lugar de conservación” a ser “una propiedad privada”.

"No estás en un lugar público (...) tú no puedes estar acá", se escucha decir a la mujer, quien comienza a tomar las cosas de la joven

La pregunta ahora es ¿y qué pasó? ¿cuál es el final de la historia?

De acuerdo a Carabineros de la Sexta comisaría de Alerce, ambas mujeres fueron apercibidas el día sábado tras los hechos.

Schott, habría sido detenida por el delito de amenazas de muerte y Nieto por lesiones leves. Las mujeres quedaron en libertad y citadas por la Fiscalía, según Soy Puerto Montt.

Por su parte, Fernanda Nieto publicó en su cuenta de Facebook otros registros del incidente, asegurando que “esta señora llegó a echarme de la orilla del mar. Diciéndome que estaba en propiedad privada perteneciente a la Universidad (no vi en ningún lugar algún letrero que prohíba el paso o que era propiedad privada), ella saco mis cosas sin permiso para que me fuera del lugar, además me quitó el celular para que no la grabara, amenazó con tirármelo al mar y con sacarme del lugar con una arma”.

“De acuerdo al artículo 589 del Código Civil, todas las playas de mar, ríos y lagos son Bienes Nacionales de uso público, son de dominio de todos los chilenos y su uso nos pertenece a todos”, precisó la joven.

“Me avergüenza como titulada y ex representante de Judo de la UACh, que esta persona comparta el nombre de la universidad para maltratarme y generar una mala imagen de ella en el sector de Metri”, aseguró.