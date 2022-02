Habla mamá que dejó a hijo en el auto para ir a entrevista de trabajo: “Estaba durmiendo y no quería despertarlo”

Durante este miércoles se vivió un tenso momento en la comuna de Providencia, cuando vecinos y transeúntes alertaron que había un niño encerrado en un auto, y que fue rescatado por Carabineros y funcionarios de seguridad municipal.

El menor de 1 año habría estado por más de media hora en el automóvil y resultó con claras señales de deshidratación, debido a las altas temperaturas.

La madre llegó al auto cuando ya el niño había sido sacado de él y explicó que lo había dejado en su interior, mientras iba a una entrevista de trabajo.

La mujer fue conducida a la comisaría de Providencia, lugar donde indicó que sólo hablaría con el juez de Familia.

Sin embargo, hoy el programa “Tu día” de Canal 13 conversó con la mujer, quien explicó el motivo por el cual dejó al menor solo en el vehículo.

“Mi hijo estaba durmiendo en el vehículo, no quería despertarlo, no iba a ser tan larga la entrevista, no pasó ni una hora y ya estaba todo el caos”, precisó.

“Siempre cuido de mi hijo, no lo quise despertar y no quise sacarlo del vehículo porque estaba durmiendo”, sentenció.

“No fue tan grave, le dejé espacio y aire a mi hijo para que pudiera respirar. Lo bueno es que ya se aclaró el tema. Le pido disculpas a mi hijo, jamás pensé que esto iba a hacerse tan grande”, concluyó.

Los antecedentes del caso

El capitán de Carabineros, Edgar Reyes, de la 19° Comisaría de Providencia, dijo que “es un procedimiento que se origina durante el transcurso de la tarde donde personal de Carabineros en conjunto con Seguridad Ciudadana a raíz de un llamado de transeúntes se trasladan hasta calle Guardia Vieja en atención que al interior de un vehículo se encontraba un menor de edad con las puertas cerradas y con claros signos de deshidratación”.

“A raíz de esta situación, personal municipal rompe el vidrio del costado izquierdo delantero de este vehículo logrando extraer desde el interior a este menor con claros signos de deshidratación, siendo trasladado hasta un centro asistencial para evaluar su estado de salud”, puntualizó.