“Jamás imaginé que terminaría en una polémica”: Izkia Siches sale al paso tras críticas por visitar Casa Costanera

La futura ministra del Interior, Izkia Siches, salió al paso de la polémica que se hizo en redes sociales tras ser vista comprando en el Mall Casa Costanera, en Vitacura.

[ Se desató la guerra en redes: defienden y critican a Izkia Siches por foto comprando en Casa Costanera ]

A través de su cuenta de Instagram, la futura secretaria de Estado de Gabriel Boric respondió a las críticas y contó más detalles de su visita al centro comercial.

“En las próximas semanas tengo dos matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo, mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales, o no me entran, o no me siento cómoda”, inició Siches.

“Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición, me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para #BabyKhala”, añadió la expresidenta del Colmed.

“Por la pandemia no he ido mucho al Mall, para evitar las aglomeraciones y además, porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora, eso es más flexible”, continuó la futura ministra.

Siches explicó que necesitaba un vestido de fiesta y en vez de ir al Mall Plaza Egaña, recinto que aseguró frecuentar, decidió ir a Casa Costanera.

“En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito, y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea, ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de wawas y un H&M que está casi vacío”, relató la futura secretaria de Estado.

Asimismo, Izkia aseguró que con su nuevo cuerpo “necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por Internet no he tenido buenas experiencias”.

“Próximamente, seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el Mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, decretó.