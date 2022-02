“El estafador de Bumble”, así llama una mujer al hombre que fingió tener Covid-19 para robarla

Sin duda, a raíz del documental de Netflix ‘El estafador de Tinder’ las personas que usan las aplicaciones de citas han tomado valor y se han decidido a contar sus experiencias de engaño con parejas que conocieron en apps de citas.

De ahí surge el “El Estafador de Bumble”, un hombre que tras una serie de engaños le robó a una mujer enamorada más de 25 mil pesos.

La estrategia

Conocí a Eduardo en Bumble aunque éramos de Prepa 6, es abogado @CIDE. A principios d 2021 empezamos una relación muy bonita pero virtual, pq covid. Me dijo q era responsable d mantener a su familia, pq su papá lo abandonó, yo a veces le prestaba para gastos pero siempre pagaba. — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

En un extenso hilo de Twitter la joven comentó que su “cita” comenzó a pedirle préstamos, los cuales sí les pagaba hasta que le pidió dinero para una prueba de Covid-19, momento justo en que comenzó la pesadilla.

Según cuenta la mujer, lo primero que hizo él estafador fue decirle que había salido positivo en la prueba de Covid y que había sido internado y, por tanto, necesita ayuda financiera.

“El 8 de agosto me avisa que está grave y tienen que intubarlo, se despide y le deja su celular a su hermano para que me mantenga al tanto. Yo estaba tan preocupada que LE PUSE UNA PINCHE VELADORA...”, contó. “Hablábamos mucho, era muy cariñoso conmigo y súper cursi pero su salud empeoraba. A las dos semanas me dice que no puede cubrir los gastos y el seguro está a tope, que su papá no lo apoya, entonces le presto 11mil de mis ahorros para pagar las cuentas”.

Incluso, en una ocasión, según el testimonio de la mujer, el hombre inventó que le habían clonado su tarjeta. Esto al mismo tiempo que le habían clonado la suya y que se diera cuenta que habían ocupado su dinero para apuestas de la aplicación ‘Caliente’.

Al descubierto

Me enamoré de él porque me demostraba cariño y sabía escuchar. Le interesaba hablar de violencia de género y se las daba de “aliado”. Incluso salía en un par de foros opinando como abogado sobre perspectiva de género en el canal de @JusticiaTV_MX de la @SCJN pic.twitter.com/KR0vFl0Czl — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Finalmente, la joven contó que se dio cuenta de lo sucedido cuando habló con uno de los amigos del hombre estafador, quien también había sido engañado a partir del tema del Covid-19, sólo que a éste le dijo que sus padres eran los que habían sido internados por la contagiosa enfermedad.