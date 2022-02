Siguen los problemas: emplazan a futuras autoridades a revaluar trazado de Línea 7 en Parque Forestal

Un llamado a las autoridades recién electas -entre ellos el presidente electo Gabriel Boric- hizo el Movimiento Salvemos El Parque Forestal para que se revalúe el proyecto de Línea 7 de Metro de Santiago.Mediante nuevas 19 estaciones, la red busca incorporar al sistema de transporte urbano a las comunas de Renca, Cerro Navia y Vitacura, además de atravesar Quinta Normal, Santiago, Providencia y Las Condes.

”Esta L7 no solamente le va a cambiar la vida a quienes favorece directamente, los habitantes de estas comunas —1,3 millones de chilenos—, sino que va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Santiago”, indicó el Presidente Sebastián Piñera este jueves, resaltando el avance de las obras que se espera concluyan en 2027.

Sin embargo, la construcción ha recibido distintos recursos ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) debido a que el tramo en Santiago amenaza con destruir parte de la arboleda del Parque Forestal.

En esa línea, el Movimiento Salvemos el Parque Forestal aseguró que la oposición a la obra “ha sido apoyada por todas las organizaciones vecinales y ciudadanas que velan por la protección del patrimonio y que ven amenazado el arbolado centenario de este parque emblemático”.

De esta forma, la organización pide que la nueva línea no implique “pasar por debajo del Parque Forestal y poner en riesgo el valioso legado para la ciudad de Santiago”.

Tras lamentar que el SEA no haya acogido las observaciones presentadas, el movimiento apuntó a que “Metro falta a la verdad, en este proceso no ha existido participación ciudadana sino sólo espacios informativos y procesos llamados de participación para presentar observaciones que no son consideradas”.La agrupación acusó que Metro y los tribunales ambientales “se alienan ante una decisión política, dando la espalda a la ciudadanía en entidades públicas que objetan el trazado”.

”Como última instancia, apelamos a la consideración de las nuevas autoridades a revaluar esta decisión política, contraria a la protección del Medio Ambiente, del patrimonio y de espacios públicos de calidad, a la luz de las nuevas políticas que exigen la consideración de criterios mundiales en la forma de construir ciudad, que abogan por la reacción inmediata ante el Cambio Climático, como la protección de sus parques y su patrimonio”, añadió la misiva.Asimismo, llamó a las autoridades a que tomen en cuenta “los argumentos y fundamentos que ha presentado la ciudadanía para llevar a cabo esta legítima defensa social que rechaza el trazado de la Línea 7 de Metro por el Parque Forestal, que de aprobarse, generaría su destrucción”.