La Legua: alcalde de San Joaquín pide sepultar el plan de intervención

Luego de las horas de terror que debieron pasar cientos de vecinos de la Legua en horas de la noche, con balaceras y horas de show pirotécnico en el sector de La Legua Emergencia, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, pidió hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a las estrategias del Estado orientadas a prevenir y combatir el delito dentro de la tradicional población santiaguina.

El edil solicitó impulsar una política pública de largo plazo diseñada en conjunto con los vecinos tendientes a recomponer el tejido social y los lazos comunitarios, y no tanto con académicos que, a su juicio, tienden a desconocer la realidad social que se vive en las poblaciones más afectadas por fenómenos como el narcotráfico.

”La Legua lleva 15 años de intervención, es la única población con carabineros apostados las 24 horas, y la situación no cambia”, señaló el alcalde Labra a radio ADN, donde además sostuvo que “esto no funcionó porque no existen políticas de intervención. Al no existir esto, todas las cosas que se hacen son por seis meses o un año, entonces no tenemos un proceso de educación o cultural, no existe el Estado dentro de La Legua con proyectos permanentes durante el tiempo”.

Alcalde de San Joaquín y crisis de seguridad en la comuna: "La política no puede seguir partiendo desde la academia, de gente que no vive bajo los fuegos de las balas" — Radio ADN (@adnradiochile) February 21, 2022

Asimismo, Labra declaró que “lo que nosotros decimos es que si vamos a trabajar un barrio crítico, tiene que ser una política a largo plazo, por lo menos 10 años. Tiene que establecerse algo, independiente esté este alcalde o el gobierno de turno que esté”.

En esa línea, el alcalde fue crítico respecto de una perspectiva demasiado academicista de las realidades sociales del país y de los problemas que se observan en ella, por lo que pidió que las políticas públicas no pueden seguir “partiendo desde la academia, de gente que no vive bajo los fuegos de las balas”.

”Nosotros vivimos bajo el fuego de las balas, ya se invirtió dinero y se intervino de alguna forma, y no se resolvió. Entonces no sirve hacer estas políticas desde la academia, las políticas de intervención tienen que partir con la conversación con vecinos, concejales, alcaldes, carabineros”, concluyó el alcalde en radio ADN.