Descargan ilegalmente la serie Peacemaker desde el Ministerio de Hacienda

Un insólito descubrimiento realizó un tuitero al encontrarse con que desde un computador del Ministerio de Hacienda se descargó de forma ilegal “Peacemaker”, la popular serie exclusiva de la plataforma HBO Max.

Utilizando información pública de Wikipedia sobre las direcciones de IP pertenecientes al gobierno que hacen ediciones en sus sitios, el usuario @seba20xx se dio cuenta que una de estas, perteneciente a la cartera, utilizó torrent para descargar la producción protagonizada por John Cena.

“Elegí por azar una dirección perteneciente al Ministerio de Hacienda. (163.247.45.151) Al revisar en el sitio ‘I Know What You Download’ la dirección IP, me encontré con una sorpresa”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.

“Así es, alguien del Ministerio de Hacienda en sus ratos libres aprovechó de descargar un capítulo de ‘Peacemaker’”, reveló el estudiante de informática.

Y este no sería el único caso. Utilizando el mismo método, descubrió que desde el Ministerio del Interior habían descargado “Eternals” de Disney y Marvel.

Bonus Track:

Sin embargo, esto supondría un gran riesgo para la seguridad del Estado.

El joven aseguró que entre lo “lamentable” de la situación es que se descarga “piratería desde una IP gubernamental (fuera EE.UU. el DMCA llega de una)” y que se realizó “desde la red del Gobierno por torrent. Si no sabe, descargar archivos de esa forma es bastante riesgoso”.

Esto último siendo lo más peligroso, ya que “en el sitio thepiratebay hay gran cantidad de torrents infectados”, y de descargar uno, estaríamos expuestos a un “BancoEstado 2.0″.